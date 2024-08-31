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移民湧入西班牙 引發國內非法移民問題辯論

中央社／ 馬德里31日綜合外電報導
湧入西班牙加納利群島的非洲移民人數飆升，引發西班牙國內對於如何處理非法移民問題的激烈辯論。圖為西班牙海上搜救機構船隻「Salvamar Adhara」，護送一艘載有174名移民的船隻在加納利群島的La Restinga港口下船。法新社
湧入西班牙加納利群島的非洲移民人數飆升，引發西班牙國內對於如何處理非法移民問題的激烈辯論。圖為西班牙海上搜救機構船隻「Salvamar Adhara」，護送一艘載有174名移民的船隻在加納利群島的La Restinga港口下船。法新社

湧入西班牙加納利群島（Canary Islands）的非洲移民人數飆升，引發西班牙國內對於如何處理非法移民問題的激烈辯論。

法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）29日結束西非訪問。在桑傑士為期3天的行程期間，移民人數飆升議題成為了鎂光燈焦點。

為了追求歐洲更美好的生活，破紀錄人數的無證移民抵達西班牙的加納利群島。桑傑士出訪西非的目的在遏止這些無證移民進入西國。

桑傑士27日抵達西非之旅首站茅利塔尼亞（Mauritania）首都諾克少（Nouakchott）後不久表示：「西班牙致力於安全、有秩序和合乎規定的移民。」桑傑士還訪問了甘比亞（Gambia）和塞內加爾（Senegal）。

桑傑士提出「循環移民」（circular migration）計畫，根據這項計畫，移民可以在面臨人力短缺的採收季節期間合法進入西班牙，並於農業等產業工作一段限定的時間，然後返回家鄉。

桑傑士指出：「移民不是問題，而是伴隨特定問題而來的必然性。」

桑傑士的評論隨即引發國內反對黨人民黨（Popular Party）抨擊，聲稱值此加納利群島苦於應付移民湧入之際，這種說法將鼓勵更多移民企圖非法入境。

西班牙海岸防衛隊幾乎每天都會救起一艘載著數十位非洲移民、駛往加納利群島的船隻。加納利群島位於非洲西北外海。

今年以來已有2萬2000多名移民登上加納利群島，相較之下去年只有不到1萬人。

加納利群島去年收容了3萬9910名移民，創下紀錄，今年人數預估將超過這個數字。

移民 西班牙 西非 非洲

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