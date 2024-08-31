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兩國互控！中菲皆指對方「蓄意衝撞船艦」 南海仙賓暗沙衝突加劇

中央社／ 北京/菲律賓31日綜合外電報導
一艘中國海岸警衛隊船隻（左）在有爭議水域的薩比納淺灘附近，與菲律賓海岸警衛隊船隻馬格巴努亞號相撞。法新社
一艘中國海岸警衛隊船隻（左）在有爭議水域的薩比納淺灘附近，與菲律賓海岸警衛隊船隻馬格巴努亞號相撞。法新社

中國和菲律賓今天互相指控對方在南海爭議水域碰撞彼此船艦，成為這個重要航道衝突持續升高的最新一起事件。

路透社報導，中國海警局聲稱，菲律賓一艘「非法滯留」南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）的船艦起錨，「蓄意衝撞」中國一艘海警船；菲律賓海岸防衛隊則指控，中國一艘海警船「故意衝撞」菲國一艘船艇。

菲國海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在記者會上表示，中國海警船無視國際海上避碰規則做出危險行為，造成部分損害，所幸未接獲人員受傷的通報。

塔瑞耶拉指出，中方海警5205艦「直接蓄意衝撞」菲國船艇，造成長97公尺的馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）受損，所幸沒有人員受傷。

據中國海警微信公眾號下午發布，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，今天8時2分，菲律賓「非法滯留」仙賓礁的海警9701號船（馬格巴努亞號）起錨，在仙賓礁潟湖內持續機動、尋釁肇事，中方海警5205艦依法依規對9701號船採取喊話警告、跟監管控等措施。

他宣稱，12時6分，菲9701號船以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

這是中菲8月在仙賓暗沙衝突升高以來的第3次船隻碰撞事件。

中國海警船 南沙群島 南海 菲律賓

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