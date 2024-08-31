「一定是錯誤」陸抗議提及台灣 太平洋島國論壇悄刪公報涉台內容

在中國的強烈抗議下，第53屆太平洋島國論壇刪除了周五（8月30日）發布的會議公報中有關台灣的內容。

該論壇於周五在其網站上發布的公報內容，包括了一個標題為「與台灣／中華民國的關係」的段落，與會領導人重申「1992年確立的台灣以『台灣/中華民國』名義參與太平洋島國論壇（PIF）的地位不變」。但這些措辭立即引起了中國的強烈不滿，對太平洋領導人施壓要求修改文件。

該公報在周五晚間被從網站上移除，並於周六早上發布了新文件，刪除了提及台灣的段落，未做出任何解釋。

PIF秘書處未對路透社的置評請求作出回應，台灣外交部也沒有立即發表評論。

「必須被糾正的錯誤」

由18個國家組成的太平洋島國論壇中，其中三個成員與台灣有外交關係，另15個成員則承認中國。中國是太平洋島國的重要基礎設施貸款方，而北京正試圖增加其安全存在。

台灣自1993年起以「發展夥伴（Development Partner）」的名義參與該論壇的相關機制與活動。今年派遣外交部政務次長田中光前往湯加，與太平洋盟友帕勞、圖瓦盧和馬紹爾群島的代表會晤。

據澳大利亞廣播公司和日經新聞報導，中國政府太平洋島國事務特使錢波周五做出憤怒回應。他在湯加告訴記者，公報中提到台灣「一定是個錯誤」。

「這一定是弄錯了。肯定是個錯誤。」

錢波表示：「這是某人犯的一個令人驚訝的錯誤。我不確定，但我認為必須被糾正。」

錢波早些時候表示，他已聯繫了論壇秘書處，希望澄清情況。「這不應該是最終的公報，文本必須進行更正。」

據中國大使館網站顯示，錢波在本周論壇期間一直游說將台灣排除在論壇的官方活動之外。

中國外交部發言人林劍周五在例行記者會上表示：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係的基本准則和國際社會的普遍共識，任何企圖制造『兩個中國』『一中一台』的行徑都注定失敗。」

「台灣當局企圖通過『蹭會』來刷存在感，只能是自欺欺人，自取其辱。」

北京的強硬姿態

中國在南太平洋的主要夥伴所羅門群島一直在游說剝奪台灣的太平洋島國論壇「發展夥伴」地位。

新西蘭外交部一名發言人周六告訴法新社，各方對於公報的相關段落並未達成共識。「18個太平洋島國論壇成員之間有不同的觀點，太平洋的方式之一是尊重不同的觀點和重視共識，」該發言人在聲明中補充道。

太平洋島國論壇的發言人未對評論請求作出響應。

中國一直試圖將台灣排除在國際論壇之外。南太平洋曾被視為支持台灣主權主張的堡壘，但中國一直系統性地削弱南太平洋島國對台灣的支持。過去五年間，所羅門群島、基裡巴斯和瑙魯都被說服與台灣斷絕外交關係，轉而與中國建交。目前，台灣在大洋洲的邦交國只剩下馬紹爾群島、帕勞和圖瓦盧三個國家。

(路透社、法新社)

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