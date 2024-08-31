快訊

柯文哲聲請提審遭駁 從政來首度被法警上銬帶入偵查庭

陸「第一狗仔」爆陳曉避見陳妍希 「堅決離婚」原因太炸裂

歐盟擬擴大培訓烏克蘭士兵 今年目標7萬5000人

中央社／ 布魯塞爾30日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟希望今年底前培訓約7萬5000名烏克蘭士兵，但不是在烏國境內進行訓練。歐新社資料照
歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟希望今年底前培訓約7萬5000名烏克蘭士兵，但不是在烏國境內進行訓練。歐新社資料照

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟希望今年底前培訓約7萬5000名烏克蘭士兵，但不是在烏國境內進行訓練。

法新社報導，歐盟已訂定今年培訓約6萬名烏克蘭士兵的目標，卻因這個遭戰火蹂躪的國家戰況仍然激烈，歐盟希望培訓更多的戰士。

波瑞爾與歐盟防長會談後告訴媒體：「今天，各國部長同意把目標提高到7萬5000人，在今年底前增加1萬5000人。」

他說：「培訓必須精練，並因應烏克蘭的需求。」他還說，可能在基輔建置「小型」的協調中心。

不過在烏克蘭境內培訓士兵本身就帶有爭議。

歐盟一名外交官員指出，包括愛沙尼亞、法國和瑞典等國都支持在烏克蘭境內培訓士兵，但匈牙利等則不願烏克蘭境內有任何歐盟軍事部署，哪怕只是教官。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年稍早表示，他不排除西方派兵至烏克蘭而震驚法國盟邦。不過馬克宏也坦承，目前這方面的行動沒有共識。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天呼籲後，波瑞爾今天稍早敦促歐盟各國，盡快交付武器給烏克蘭。

波瑞爾表示：「自6月以來已經做出許多承諾，特別是在防空方面，而當烏克蘭和烏國城市面臨大規模攻擊…顯然我們必須回應。」

針對烏克蘭當局如何運用援助武器所遭受的限制，他也予以抨擊。

波瑞爾指出：「允許在俄羅斯境內攻擊就意味著對莫斯科開戰，這種說法很荒謬…我們是在支持烏克蘭。」

烏克蘭一再呼籲盟邦解除武器使用的限制，但柏林當局和華府擔心與莫斯科爆發衝突而反對。

俄烏戰爭 歐盟 法國 烏克蘭

延伸閱讀

Telegram執行長被捕 馬克宏為給予法國國籍辯護

馬克宏啟動各黨團磋商 尋找新總理之路漫長

法2架飆風戰機空中相撞 3名飛行員1人逃生2人殉職

巴黎奧運魔法結束！馬克宏重回動盪政局 總理難產、國家赤字懸而未解

相關新聞

不只全台關注！柯文哲涉貪遭當庭逮捕竟登外媒 BBC、彭博等皆報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，不僅震驚全台，連國際媒體像是BBC和彭博資訊等都相繼報導。

遠東地區起飛後失聯…俄國Mi-8直升機未抵達目的地 機上22人死傷不明

俄羅斯國際傳真社（Interfax）30日引述俄國聯邦航空運輸局說法報導，一架機上據信載有19名乘客、3名機組人員的俄國...

移民犯罪頻傳…德國遣返阿富汗罪犯 神學士掌權以來首見

德國社會呼籲對移民採取更強硬立場的壓力日增之際，柏林當局表示，30日遣返一批阿富汗罪犯回國，為自從阿富汗民兵組織神學士（...

日防衛省：與那國島近海確認2架無人機 推定屬於中國

繼本月26日中國軍隊一架Y-9情報收集機在日本長崎縣男女群島近海飛行，成為首架侵犯日本領空的軍機，日本各政府部門紛紛表達...

「一定是錯誤」陸抗議提及台灣 太平洋島國論壇悄刪公報涉台內容

在中國的強烈抗議下，第53屆太平洋島國論壇刪除了周五（8月30日）發布的會議公報中有關台灣的內容…

歐盟擬擴大培訓烏克蘭士兵 今年目標7萬5000人

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟希望今年底前培訓約7萬5000名烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。