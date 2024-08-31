歐盟擬擴大培訓烏克蘭士兵 今年目標7萬5000人

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟希望今年底前培訓約7萬5000名烏克蘭士兵，但不是在烏國境內進行訓練。

法新社報導，歐盟已訂定今年培訓約6萬名烏克蘭士兵的目標，卻因這個遭戰火蹂躪的國家戰況仍然激烈，歐盟希望培訓更多的戰士。

波瑞爾與歐盟防長會談後告訴媒體：「今天，各國部長同意把目標提高到7萬5000人，在今年底前增加1萬5000人。」

他說：「培訓必須精練，並因應烏克蘭的需求。」他還說，可能在基輔建置「小型」的協調中心。

不過在烏克蘭境內培訓士兵本身就帶有爭議。

歐盟一名外交官員指出，包括愛沙尼亞、法國和瑞典等國都支持在烏克蘭境內培訓士兵，但匈牙利等則不願烏克蘭境內有任何歐盟軍事部署，哪怕只是教官。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年稍早表示，他不排除西方派兵至烏克蘭而震驚法國盟邦。不過馬克宏也坦承，目前這方面的行動沒有共識。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天呼籲後，波瑞爾今天稍早敦促歐盟各國，盡快交付武器給烏克蘭。

波瑞爾表示：「自6月以來已經做出許多承諾，特別是在防空方面，而當烏克蘭和烏國城市面臨大規模攻擊…顯然我們必須回應。」

針對烏克蘭當局如何運用援助武器所遭受的限制，他也予以抨擊。

波瑞爾指出：「允許在俄羅斯境內攻擊就意味著對莫斯科開戰，這種說法很荒謬…我們是在支持烏克蘭。」

烏克蘭一再呼籲盟邦解除武器使用的限制，但柏林當局和華府擔心與莫斯科爆發衝突而反對。