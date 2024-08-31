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遭控勾結陸犯罪集團…前華裔市長郭華萍潛逃出境 菲提出數項洗錢指控

中央社／ 馬尼拉30日綜合外電報導
菲律賓反洗錢委員會等有關當局今天在司法部提告，指控潛逃出境的前華裔市長郭華萍及另外35人涉犯數項洗錢相關罪行。圖為班班市市長郭華萍的海報。法新社資料照
菲律賓反洗錢委員會等有關當局今天在司法部提告，指控潛逃出境的前華裔市長郭華萍及另外35人涉犯數項洗錢相關罪行。圖為班班市市長郭華萍的海報。法新社資料照

菲律賓洗錢委員會等有關當局今天在司法部提告，指控潛逃出境的前華裔市長郭華萍及另外35人涉犯數項洗錢相關罪行。

又名艾莉絲．郭（Alice Guo）的郭華萍遭控與中國犯罪集團勾結，她因拒絕出席相關聽證會，已遭到菲國參議院通緝。她否認這些指控，堅稱自己是在菲律賓出生的公民，卻面臨「惡意指控」。

路透社報導，菲律賓反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council, AMLC）、（國家調查局National Bureau of Investigation）及總統府反有組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC）聯合在司法部提告，對郭華萍與另外35人提出數項洗錢指控。

反洗錢委員會在聲明中說：「這些人…遭控涉及複雜的洗錢陰謀，這項陰謀與詐欺行為、有組織的人口販運以及違反證券監管法等罪行有關。」

反洗錢委員會表示，郭華萍與她的共謀者遭控對超過1億披索（約新台幣6342萬元）的犯罪活動所得進行洗錢。

該委員會也尋求沒收價值60億披索的資產，包括郭華萍與她的同謀透過據稱的非法活動累積的房地產、豪華車及一架直升機。

這個菲律賓反犯罪機構表示，郭華萍已逃出菲律賓，她7月先是持菲國護照前往馬來西亞與新加坡，隨後在8月前往印尼。她近來已遭地方政府監察專員辦公室撤除市長職務。

馬尼拉當局今年3月在郭華萍原本擔任市長的班班市（Bamban）突襲搜索一間賭場，破獲詐騙犯罪行為，當局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產權土地上蓋的一座設施，隨後參議院於5月對她展開調查。

洗錢 菲律賓 詐騙 馬來西亞 馬尼拉

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