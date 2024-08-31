馬來西亞國慶遊行 「清除貪污」表演清掃街道舞蹈、呼應安華反貪訴求

馬來西亞今天慶祝國慶，國慶遊行隊伍特別安排以清掃街道為主題的「清除貪污」表演，與首相安華反貪訴求相呼應，共同為消弭貪腐努力。

馬來西亞於1957年8月31日獨立，今天是獨立67週年，安華（Anwar Ibrahim）上午率閣員出席在布特拉加亞（Putra Jaya）布城廣場的國慶慶典，今年主題為「昌明大馬：獨立精神」，凸顯社會團結精神，除遊行隊伍外，民眾也熱情支持昌明大馬意涵。

安華昨天發布國慶賀詞強調，國家獨立的意義不僅要擺脫殖民枷鎖，領袖不能濫用權力掠奪國家財富，必須開創負責任的領袖文化。團結政府不會縱容操弄種族議題者，年輕一代要傳承當年開國元勛追求獨立精神，莫淪為政黨謀取權力工具。

國慶活動重頭戲莫過於各項軍事裝備展示遊行，不僅有雄糾糾、氣昂昂的軍人持槍列隊行進，也有身著偽裝網的狙擊手，其它如戰車、裝甲車與飛彈等穿越布城廣場，當戰車發出轟隆隆聲響緩緩行進，管制區旁的小朋友紛搖旗吶喊，向保國衛民軍人致敬。

當馬來西亞皇家空軍戰機呼嘯而過，施放熱焰彈，讓大人小孩高呼過癮，獲得參觀民眾滿堂彩。

安華昨天演說強調反貪腐重要性，不能濫用權力掠奪國家財富，今天國慶遊行活動有一個別開生面舞蹈，由扮成清道夫的演員表演「清除貪污」（Cuci Rasuah），他們手持掃帚與垃圾桶奮力打掃街道，這也和馬來西亞目前推動消除貪污訴求相互輝應。

當昨天午夜12時剛過，吉隆坡宛若不夜城，國油雙峰塔燃放煙火秀，綻放萬丈光芒的煙火與民眾歡呼聲此起彼落，為國慶揭開序幕。

布城廣場周邊由於施行交通管制因應國慶，從昨晚起就有人紮營管制區旁，搶占今天觀賞各項遊行最佳位置，也有人凌晨搶搭地鐵轉乘接駁巴士，布城廣場天色未亮，卻已人群湧現，紛持小國旗或頭上繫著昌明大馬的標語布條。

參觀民眾王楷斌說：「我的妹妹期待今年國慶日，昔日都是透過電視轉播收看國慶表演，由於自己明年出國讀書，趁這個機會帶兩個妹妹實際到場感受氛圍，親眼看看平時難以看到的戰機、大炮。」

鄧嘉浩指出，今天凌晨2時從吉隆坡出發，抵達布城雖才凌晨3時，但現場人聲鼎沸，大批群眾守候現場，今年國慶熱度的確有別於昔日。

今年遊行有華人社群的舞龍舞獅文化現身遊行隊伍，他對今年首度加入舞龍與舞獅表演感到開心，非常精彩，這代表著馬來西亞豐沛的多元文化，包含著馬來社群、華人、印度裔及其它不同種族，彰顯馬來西亞為多元共融的社會。

馬來西亞媒體報導，今年國慶約1萬7000名來自59個團隊成員參與，除遊行隊伍外，也有樂隊、包括陸軍與空軍進行軍事裝備遊行與軍機空中表演。布城廣場今天的國慶慶典活動約逾10萬人集聚，這也是布城繼2003年、2005年、2018年、2019年、2023年之後第6次舉辦國慶慶典。