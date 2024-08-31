俄國總統普亭將訪ICC成員國 ICC、烏克蘭敦促蒙古進行逮捕

俄羅斯總統普亭預定9月3日訪問鄰國蒙古，也是國際刑事法院（ICC）對他發出逮捕令以來，首次前往ICC的成員國。BBC報導，ICC與烏克蘭均敦促烏蘭巴托當局逮捕普亭。

ICC於2023年3月以烏克蘭兒童被遣送至俄羅斯為由，對普亭和俄羅斯聯邦兒童權利總統專員利沃娃-貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，但ICC沒有逮捕嫌犯的權力，而且只能在成員國內行使管轄權。

根據此前新聞，雖然蒙古是ICC的締約國，但克里姆林宮稱「不擔心」烏蘭巴托真的逮捕普亭。發言人佩斯科夫告訴記者「不用擔心，我們和蒙古朋友進行了良好對話」，並稱普亭出訪的「各方面都經過精心準備」。

ICC的發言人阿布杜拉博士（Dr Fadi el-Abdallah）告訴BBC，蒙古國的官員「有義務」遵守ICC的條例，卻也澄清，這並不一定表示必須進行逮捕。他於30日表示，蒙古在內的ICC締約國「有義務依循『羅馬規約』第九章進行合作」。

不過，根據羅馬規約，在部分情況下，締約國有可能免除進行逮捕的義務，例如將被迫「違背」跟他國的「條約義務」，或者侵犯「第三國的個人或財產外交豁免權」。阿布杜拉博士說，「如果發生不合作，ICC法官可能做出相應的裁決，並就此知會締約國大會，然後大會可以採取任何認為適當的措施」。

烏克蘭外交部在正式聲明表示，希望蒙古「注意到普亭是一名戰爭罪犯的事實」，並呼籲逮捕普亭與移交給荷蘭海牙的檢察官。BBC已聯繫蒙古駐英國大使館徵求評論。