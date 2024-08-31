不只全台關注！柯文哲涉貪遭當庭逮捕竟登外媒 BBC、彭博等皆報導

民眾黨主席柯文哲捲入金華城弊案，不僅震驚全台，連國際媒體像是BBC和彭博資訊等都相繼報導。

柯文哲因京華城容積案，昨天上午遭廉檢搜索，深夜移送北檢複訊，因柯文哲拒絕夜間偵訊，並欲逕自離開偵查庭，當庭遭檢察官逮捕。

彭博資訊31日發布題為「前台灣總統候選人因貪汙指控被捕」報導，引述中央社消息稱，柯文哲在拒絕夜間偵訊後，遭北檢認定有勾串之虞，於30日深夜遭到逮捕。

報導稱柯文哲曾是一名創傷外科醫師，在今年台灣總統大選中意外成為受歡迎的第三方候選人，得票數超過340萬票，得票率逼近27%。

報導指柯文哲事件是自賴清德總統5月就職以來對政客涉貪或不當行為的最新一起調查。執政黨民進黨籍的前行政院副院長鄭文燦才因貪汙指控遭判12年。

英國BBC中文網也報導爬梳，柯文哲從標榜要超越藍綠，備受年輕選民期待，到如今連番捲入政治醜聞、官司纏身的來龍去脈。此外像是香港南華早報及多家日本媒體都相繼報導。