鹿兒島縣外海航行近2小時！陸海軍測量艦一度入侵領海 日本提出抗議
日本防衛省表示，今天清晨有一艘中國海軍的測量艦一度入侵位於日本鹿兒島縣外海的日本領海，日本政府已透過外交管道向中國提出抗議。
日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省（相當於國防部）表示，海上自衛隊上午將近5時（台灣時間4時）發現一艘中國海軍的測量艦在鹿兒島縣口永良部島西方的日本鄰接海域朝東航行，這艘測量艦上午6時左右入侵口永良部島西南的日本領海，約1小時50分鐘後，上午7時53分離開日本領海，朝南航行。
日本海上自衛隊掃雷艇及反潛機進行警戒監控，並蒐集相關資訊。
中國海軍的測量艦上一次入侵日本領海是去年9月，今天上午是第10次。如果是包括中國的潛艦、情報蒐集艦在內，這次是第13次。
有關中國軍方的動向，一架共軍運9偵察機26日上午進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘。
這是日方首度確認中國軍機侵犯領空，日本已透過外交管道向中國表達強烈關切並提出抗議。
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