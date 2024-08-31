美國伊拉克聯手突襲 擊斃15名IS成員

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，美國和伊拉克部隊在伊拉克西部聯合行動，擊斃15名激進組織伊斯蘭國（IS）成員。

美軍中央司令部在社群媒體平台X上發出聲明說：「美軍中央司令部部隊和伊拉克安全部隊8月29日凌晨在伊拉克西部地區聯合發動突襲，導致15名伊斯蘭國特工身亡。」文中寫道「沒有跡象顯示有平民傷亡」。

聲明說，這群IS分子「持有大量武器、手榴彈和自殺炸彈腰帶」，伊拉克安全部隊持續深入突襲的地點。

聲明還說：「伊斯蘭國對區域、對我們的盟邦及我們的家園來說仍是威脅。美軍中央司令部及我方聯盟和伊拉克夥伴將持續積極追捕這些恐怖分子。」

美國一名不具名國防官員告訴美聯社，5名美軍在突襲期間掛彩，另有2人在行動時跌倒受傷，但所有人員情況穩定。

目前不清楚為何美軍過了兩天才承認參與這場突襲。伊拉克起初宣布這項行動時並未透露美國參與其中，政治人物正在討論未來是否繼續讓美國駐軍。