兵源不足怎麼辦？日自衛隊要用「更大塊牛排」吸引年輕人入伍

日本防衛省30日表示，將投資人工智慧與自動化並改善部隊生活條件，以解決日益惡化的人員招募不足問題。具體方法包括用更好的床鋪、伙食提供更大塊的牛排，來吸引年輕人加入自衛隊。

路透報導，日本首相岸田文雄擔心中國可能以武力控制台灣，並將日本捲入台海戰爭，2022年宣布將國防預算增加一倍，用於儲備飛彈和其他軍備品、研發先進戰機，並成立網路防衛隊，預計2027年國防預算達到GDP的2%。

日本防衛省30日提出2025年度預算案的概算申請，金額達8兆5389萬日圓（約新台幣1兆9127萬元），創新高紀錄。然而出生率下降，使得自衛隊比以往都更難將兵力維持在現有至少25萬人。截至今年3月31日的財政年度，日本陸海空自衛隊一共只招募不到1萬人，僅目標的一半，應募率創歷史新低。

金融時報報導，防衛省提出 「使軍職更具吸引力 」的戰略，透過提高薪資津貼來與民間部門搶人才。更實際的辦法包括承諾改善淋浴間和廁所，以及提高寢室隱私，並將撥款在海軍艦艇上建造「膠囊寢室」，主要用於吸引女性。過去一年的募兵活動則著重宣傳各軍事基地供應的牛排大小和品質。