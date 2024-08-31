Novavax最新版COVID疫苗 美FDA核准通過
繼莫德納、輝瑞/BNT的新版疫苗幾天前上架開始施打後，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天也核准Novavax的最新版COVID-19疫苗。
華盛頓郵報指出，Novavax的最新版疫苗針對的是JN.1變異株。
美國衛生官員鼓勵民眾比照流感疫苗施打，同樣每年須接種COVID-19疫苗。美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議所有6個月以上者都應施打新一劑。
相較莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）的mRNA疫苗，Novavax疫苗使用的是較為傳統的次單位蛋白技術。雖然Novavax因財務挑戰而比兩家對手晚進市場，銷量也落後，但更受一些客群偏好，尤其是對mRNA疫苗出現負面反應的人。
Novavax表示，他們的最新版COVID-19疫苗可望於美國勞動節（9月第一個週一，今年為9月2日）後上市。
FDA稍早於22日核准莫德納與輝瑞/BNT的新版COVID-19疫苗。根據FDA的新聞稿，這兩款單價mRNA疫苗選定的是最新KP.2變異株。FDA於6月初建議製造商在2024-2025版疫苗選株時選擇JN.1，但隨病毒進一步變異和確診例又開始增加，後來建議若情況許可，應以KP.2為首選。
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