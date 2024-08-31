菲越防長同意深化合作 因應南海共同威脅

中國在南海的行為漸趨強勢，菲律賓和越南國防部長昨天舉行雙邊會議，並簽署兩份意向書，同意加強在海上救援以及軍事與防衛等領域的合作，以因應在南海的共同威脅。

根據菲律賓國防部新聞稿，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與越南國防部長潘文江在菲律賓國防部舉行雙邊會議，就印度太平洋地區的安全局勢與雙邊國防關係交換意見。

兩人承諾致力建立以法治為基礎的國際秩序，促進區域的和平、安全以及穩定，維護南海區域的航行與飛越自由。

鐵歐多洛和潘文江也同意依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）以和平方式解決所有爭端，呼籲有效及全面執行南海「行為宣言」（DOC），並依國際法建立具實質性且有效的南海「行為準則」（COC）。

兩人還承諾透過各層級的持續交流與接觸，來深化防衛及軍事合作，探索更多在海事安全、網路安全、維和行動以及國防產業等領域的合作機會。

菲律賓與越南都是南海部分區域的主權索討國，兩國的索討區域也有重疊。鐵歐多洛和潘文江在會後發布的聲明中，就同時以「東海」（East Sea）與「西菲律賓海」（West Philippine Sea）來稱呼南海，以顯示對彼此立場的尊重。

中國長期以來依「九段線」領土主張（新版地圖已改成十段線）索討幾乎整片南海，且作法強勢，把同為東南亞國家協會（ASEAN）會員國的菲律賓與越南的關係愈推愈近。

本月初，菲越兩國的海巡船艦才剛在馬尼拉灣舉行首度聯合演訓，模擬海上救火及搜救。

雙邊會議結束後，鐵歐多洛與潘文江兩人簽署了有關人道援助暨災難救援以及軍事醫學的合作意向書。

人道援助暨災難救援合作意向書反映出菲越兩國共同合作、緩和天災及其他海上挑戰的意願，凸顯海軍在這個領域可以扮演的角色。

軍事醫學合作意向書則認可軍事單位在跨境公共衛生監控和疫病預防方面的角色，彰顯兩國透過共同研究和創新、知識分享和實踐，增強相關能力的意願。

鐵歐多洛在意向書簽署儀式上致詞時強調，菲律賓與越南的聯盟相當堅穩。

他說：「我們兩國之間確實存在一些問題，但這不妨礙我們在國際法之下，和平、公平地共同解決它們。當我們面臨共同威脅時，我們將本著東協團結精神來共同應對」。