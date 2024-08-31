影／珊珊颱風肆虐日本...櫻花妹住家「牆壁瞬間消失」 百萬人看傻：太可怕了

珊珊颱風持續肆虐日本，NHK報導，珊珊颱風橫掃九州、四國地區後移向本州，為廣泛地區帶來暴雨，部分地區雨量創新高。有一名住在九州的日本民眾也發布了一段「牆壁消失」影像，引起破百萬人點閱。

該名網友28日在社群平台推特發文指出，珊珊颱風的威力太可怕了，不止公寓外面因的牆壁被摧毀，連裡面牆壁也撐不住了。網友表示，當時暴風強風不斷，牆壁下緣開始滲水，用膠帶也撐不住，到了晚上9點，牆壁居然整個「消失不見」，她緊急打電話向消防員求救，並且帶著貓去避難。

不少網友看完也嚇傻，「這個颱風真的好可怕」、「傷害好大」、「這太危險了，請注意安全」、「除了地震還有颱風，真的很危險」、「可見這颱風的強度」、「希望颱風快過去，不要再造成損失了」。

原po事後也表示，除了牆壁被吹走的房間外，其他房間都沒事。等到風雨變小後，她也趕緊回去把重要的娃娃還有物品救出，帶了精簡的行李先住在打工友人的家中避難，她表示房東人很好，已經跟她道歉了，雖然不知道何時能復原，之後要住哪還在跟房仲討論。

珊珊颱風持續肆虐日本，目前累計6人死亡，逾120人受傷，1人失蹤。日本氣象廳指出，珊珊颱風31日上午6時正以每小時約10公里的速度向東南偏東方向移動。