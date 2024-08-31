珊珊颱風襲日增至6死逾百傷！多地雨量創紀錄 陸空交通持續受阻

珊珊颱風持續肆虐日本，目前累計6人死亡，逾120人受傷，1人失蹤。最新死亡個案來自佐賀縣鹿島市，一名80多歲的男子被發現倒臥街上，證實死亡。

NHK報導，珊珊颱風橫掃九州、四國地區後移向本州，為廣泛地區帶來暴雨，部分地區雨量創新高，48小時內雨量達400毫米。氣象廳預測，日本東部和西部多地暴雨可能持續至9月1日，呼籲提防河流氾濫和地質災害等。

日本氣象廳指出，珊珊颱風31日上午6時正以每小時約10公里的速度向東南偏東方向移動。颱風中心氣壓為996百帕（hPa）、中心最大風速為每秒18公尺、瞬間最大風速為每秒25公尺。

陸空交通持續受到影響，東海道新幹線名古屋至靜岡縣三島路段全日停駛，三島至東京路段早上停駛，大阪至名古屋路段列車班次大減。JR東日本亦有部分列車停駛。航空交通方面，日本航空全日取消22個航班，全日空取消39個航班。