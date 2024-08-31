中國施壓太平洋島國論壇 公報移除挺台灣參與文字

第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議昨發布公報，重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變，但在中國施壓下，PIF官網昨晚移除原公報完整檔案，今早再次上架檔案後，重申台灣參與地位的文字竟被完全移除。

中國試圖藉索羅門群島等太平洋島國，排除台灣參與「太平洋島國論壇」地位。不過，昨天發布的太平洋島國領袖公報中的第66項為「66. 領袖們重申1992年領袖們關於與台灣/中華民國關係的決定」，意即重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變。

然而，在中國特使錢波向PIF及部分太平洋島國領袖施壓後，PIF昨天移除原公報完整檔案，今早再上架後，公報內第66項已被更改為「66. 領袖們歡迎確認2025年9月8日至12日在索羅門群島舉行的第54屆太平洋島嶼論壇和相關會議的日期。領袖們進一步注意到巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）總理邀請參加2025年9月16日的巴布亞紐幾內亞50週年慶祝活動。」

在昨天領袖會議後的記者會後，現場有記者目擊，中國太平洋島國事務特使錢波憤怒地向諾魯前總統瓦卡（Baron Waqa）表達不滿，向瓦卡表示關於台灣的宣告內容「不可接受」。錢波隨後又跟索羅門群島外交部長夏奈爾（Peter Shanel Agovaka）談話。

錢波也向在場記者表示，公報內容「一定是個錯誤」，因為18名PIF成員中，有15人明確表示他們遵守「一個中國原則」。

他說，這不應該是最終的公報，「文字必須有更正」，他已與PIF秘書處及其他一些國家代表團溝通，並稱，「我們得到了廣泛的理解和支持」。