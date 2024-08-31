日本2025年度國防預算申請近2兆元創新高

日本政府2025年度預算案的概算申請總額逾117兆日圓，連續兩年創新高。其中，防衛省的概算申請首度突破8兆日圓，達8兆5389萬日圓（約新台幣1兆9127萬元），創新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省30日開會決定2025年度預算案的概算申請，金額達8兆5389萬日圓（約新台幣1兆9127萬元），首度突破8兆日圓，比2024年度的預算（未追加前的預算）增加8140億日圓。

其中，為了建設能掌握彈道飛彈發射徵兆、探測並追蹤敵艦，與人造衛星連結情報蒐集的系統「衛星星座」（Satellite constellation），編列了3232億日圓。

為了擁有「反擊能力」（對敵基地攻擊能力），將善用距外飛彈（standoff missile），改良12式陸基反艦飛彈，使其射程距離增長，編列了170億日圓。

此外，將取得可攻擊入侵的敵軍車等的小型無人機、引進偵測違法無人機及使其失能的器材。

鑑於日本的安全保障環境趨於嚴峻，日本政府根據徹底強化防衛力的整備計畫，到2027年度的5年之間總計將支出43兆日圓，防衛費從2023年度起急遽增加。但為了因應預算增加的增稅實施期尚未決定，預料將成9月執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉的選戰焦點。