美媒：拜登政府拒絕向烏克蘭派遣F-16後勤人員

「華爾街日報」今天報導，美國因為人員安全因素，至今未同意向烏克蘭派出維修F-16戰機的民間業者。派遣非戰鬥任務維修人員赴烏克蘭，仍是不得跨越的紅線。

烏克蘭盟邦上月向烏軍提供數架F-16戰機，當中一架在26日俄羅斯空襲期間墜毀，飛行員喪生。華爾街日報（Wall Street Journal）引述數名不具名美國官員的說法，由於安全因素，拜登（Joe Biden）政府拒絕派出美國合約維修商前往烏國，協助烏軍進行接收西方國家裝備後的維修保養工作。

美國內部在烏戰初期，已討論是否派遣民間軍備維修業者前往與俄軍戰鬥中的烏克蘭，但西方國家承諾提供80架F-16的首批6架7月底運達後，烏軍的維修需求變得更迫切。熟悉決策官員指出，白宮國安會檢視派員建議後認為，美國業者前往烏克蘭的風險過高，希望歐洲國家能承擔全數F-16的後勤任務。

一名美國官員說：「歐洲國家將派出大量，甚至是當地所有的承包商前往烏克蘭。」拜登政府沒有排除派遣美國業者的可能，但不會是近期的事。

美軍雖已有更先進的新世代戰機，但F-16仍是服役中的主要機種。F-16後勤保養是極為專業的工作，每架戰機出勤一小時背後，需要10多人進行數小時的任務支援。五角大廈已表明希望烏克蘭自行肩負維修，但包括美國在內，擁有F-16戰機的國家都得依靠民間業者服務。

F-16後勤工作目前對烏克蘭是重大挑戰，若無他國協助維修與更換零件，戰機將難以升空作戰。美國因為人員安全因素至今仍不願派遣民間業者赴烏。

華爾街日報指出，拜登政府不同意維修承包商赴烏，反映出美國對介入戰爭程度仍是爭議，五角大廈派遣維修人員赴烏克蘭仍然是不得跨越的紅線。

美國國防部官員強調，對此沒有任何決定，美軍已清楚表明不會派遣部隊進入烏國參戰，目前也沒有美國承包商在烏克蘭。

包括荷蘭、挪威、丹麥和比利時等國將對烏軍提供升級版的舊型F-16，荷蘭官員承諾將會出資協助民間業者與烏國空軍進行後勤任務。

烏克蘭的裝備維修能力攸關戰爭進度與戰果，包括美國提供的艾布蘭（Abrams）型戰車等歐美裝備，都得透過視訊教學或整套運出才能進行維修，武器無法在戰場發揮完整效能。