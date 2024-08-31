大馬迎獨立67週年 吉隆坡塔煙火秀揭序幕

馬來西亞今天迎接獨立67週年，東南亞最高電信塔吉隆坡塔舉辦Sky Deck饗宴，邀請民眾高空齊聚，共享系列的精彩活動嗨翻全場，迎接獨立日到來。

Sky Deck饗宴以「壯觀的吉隆坡城市夜景」為主要賣點，於300公尺高空的「天空步道」舉辦精彩活動，活動包含大馬小提琴手雷興利（Martin Looi）表演、現場樂隊、獨立主題遊戲與煙火秀。

雷興利現場演奏愛國歌曲「Jalur Gemilang 輝煌條紋」，以及周杰倫「最長的電影」等膾炙人口歌曲。

午夜12時過後，吉隆坡城市化身不夜城，包括國油雙峰塔在內都燃放煙火綻放萬丈光芒，煙火聲與民眾歡呼聲此起彼落，官方煙火時間長達7分鐘，場面壯觀。

吉隆坡塔擁有360度全景夜景，31日零時零分一到，全市各地煙火秀一覽無遺，吉隆坡塔觀景台現場民眾更群唱「輝煌條紋」獨立歌、放彩炮，歡樂慶祝大馬國慶日。

吉隆坡塔為馬來西亞地標之一，塔高421公尺，與國油雙峰塔同為吉隆坡的象徵。

吉隆坡獨立廣場原先計劃舉辦國慶倒數慶典及閱兵儀式，吉隆坡市政府於29日宣布取消，以向近期發生的印度女遊客墜天坑案表達尊重，受害者至今仍生死未卜，當局持續搜救。