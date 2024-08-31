瑞士國防部委託報告建議 修改中立政策並提高軍費

瑞士國防部委託專家小組所做安全政策報告主張，瑞士應修改中立政策、提高國防預算到占GDP的1%，並允許外銷武器二度出口到烏克蘭等戰爭中國家。歐媒將該報告喻為瑞士政壇「重磅炸彈」。

瑞士聯邦政府網站昨天公布受國防部（FederalDepartment of Defence, Civil Protection and Sport）委託的專家研究小組建議報告，對瑞士未來安全政策提出超過100項建議。該報告將被整合納入聯邦政府2025年安全政策戰略。

報告指出，瑞士長期保持的中立政策必須修改，更重視其安全功能並有更多彈性。專家小組多數成員也建議瑞士中立政策應更考量侵略者與受害者的區別。

在瑞士中立政策下，境內生產武器不得運送到交戰中的國家，這包括他國購買者的二次出口，使德國等歐洲聯盟（EU）國家無法將來自瑞士或含有瑞士製造零組件的武器送到烏克蘭，在俄烏戰爭期間受到批評。

專家小組報告表示，多數成員建議政府取消前述二次出口限制，同時，絕大多數成員更建議提高國防預算，在2030年前達到國內生產毛額（GDP）的1%。目前瑞士軍費約占GDP的0.76%，在歐洲國家中算是非常低標。

報告也建議瑞士與歐盟及北大西洋公約組織（NATO）加強安全合作，包括促進共同防衛能力。

政治新聞網站Politico歐洲版將這份報告形容為重磅彈，將對瑞士自1515年以來的中立傳統掀起論戰。該專家小組成員包括曾領導瑞士軍隊的前任慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）和現任政府官員、外交官等，凸顯其重要性。

Politico並指出瑞士現行中立政策可能帶來的經濟影響。去年瑞士製的武器出口下滑27%，從2022年的7億4千6百萬歐元（約新台幣264億元）降到不及7億歐元。原因除了卡達為世界盃足球賽安全的單批採購期結束，也因為嚴格的再出口限制。

例如，德國捐贈烏克蘭獵豹式防空系統，但其中配備的瑞士製造彈藥卻因瑞士拒絕同意二次出口到戰區，促使德國轉而增加自製彈藥。