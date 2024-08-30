他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

日本防衛省30日在最新國防預算計畫書中表示，為解決日益嚴重的兵源不足問題，將投資在人工智慧（AI）、自動化和改善部隊條件。

路透報導，為對抗中國大陸日益增強的軍力，日本自衛隊正在加強兵力，但卻面臨招募不足的窘境。在截至3月底止的去年度內，陸上、海上和航空自衛隊僅募到不到1萬名隊員，為目標人數的一半，並創下自衛隊有史以來最糟招募成績。

在最新的年度預算計畫書中，防衛省希望把國防預算提高6.9%至破紀錄的8.5兆日圓（590億美元）。

為因應新兵減少的問題，防衛省表示將引進AI技術，明年將撥款180億日圓用於軍事基地安全的AI監控系統。

防衛省也將採購更多的無人機，並以3,140億日圓訂購三艘高度自動化的防空作戰艦艇，只需要90名水手，比現行船艦少超過一半。

為吸引更多適齡服役人口加入，自衛隊計劃提供財務獎勵和更好的生活條件，包括更有隱私的宿舍和更開放使用社群媒體等。

尤其為了吸引更多女性加入，自衛隊希望提撥164億日圓為女性隊員建造宿舍，並改善浴廁條件。女性在自衛隊中的比率不到10%。

自衛隊先前爆出一連串性騷擾事件，導致招募女性隊員的努力受阻。自衛隊表示，將聘請外部專家來支持女性隊員，並加強對防範騷擾行為的教育。