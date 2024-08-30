Telegram創辦人遭起訴交保 克宮也發聲：從未和他有任何協議

英國衛報報導，俄羅斯克里姆林宮對於Telegram（TG）39歲創辦人度洛夫（Pavel Durov）遭法國起訴一案發表言論。克宮發言人佩斯科夫表示，克宮沒有和度洛夫達成任何協議，且據他所知總統普亭和度洛夫從未見過面。

法國檢方28日起訴社群媒體Telegram（TG）39歲創辦人度洛夫，理由是他未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為。法官准許度洛夫以500萬歐元（約台幣1億7720萬元）交保，但須一周到警局報到兩次並禁止出境。

佩斯科夫告訴記者：「度洛夫和克宮間沒進行過任何談判。至於度洛夫曾來訪俄國，他是俄國公民，可以自由行動，來俄國也很正常。」

佩斯科夫回答進一步問題時表示，「克宮和度洛夫間沒有達成任何協議」，並稱據他所知普亭和度洛夫從未見過面。

俄國數年前曾施壓度洛夫和其科技企業，但如今團結起來聲援他。佩斯科夫本周表示，度洛夫一案不應成為政治迫害。