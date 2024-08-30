范德賴恩：歐盟須提高軍火產能 以滿足全歐陸需求

歐盟執委會主席范德賴恩今天在布拉格「全球安全」論壇表示，不論美國總統大選結果如何，歐盟都必須提高境內軍火產能到滿足整個歐陸的需求，以因應高風險的未來。

這是歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）展開第2任期後首場公開演說，論壇主題正好凸顯她先前強調連任後施政將以安全為軸心的主張。

范德賴恩應邀在中東歐重要智庫「全球安全」（GLOBSEC）年度論壇致詞，首先強調中東歐的重要性，尤其在俄烏戰爭衝擊下展現的韌性，例如去年捷克取代德國、法國，成為中歐最大投資國。「當我們談到競爭力，歐洲的西邊可以從東邊學到很多。」

她也提到中東歐國家早就對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的野心示警，「我們應該更傾聽中東歐國家的聲音」。

范德賴恩接著把話題轉向，暗批匈牙利總理奧班（Viktor Orban）向俄羅斯靠攏。

范德賴恩提到1956年匈牙利人民抗暴而遭蘇聯軍隊鎮壓。她表示：「我們歐洲人或許說著不同語言，但沒有任何語言把投降當作和平的同義詞，也沒有任何語言把占領當作主權的同義詞；因此，主張停止支援烏克蘭的人並不在追求和平。」

匈牙利7月輪值歐盟主席國時，奧班突發式出訪俄國和中國，遭批評是打著和平外交旗號模糊歐盟立場。當時，范德賴恩在歐洲議會（EuropeanParliament）爭取連任演說中，將奧班出訪喻為「姑息之旅」。

范德賴恩說，和平並非只是簡單地喊停戰爭，而是「使戰爭不可能且不需要的一套解決方案」。其內涵包括將烏克蘭整合到歐盟，以及強化歐盟防衛能力和經濟韌性。

她指出，歐盟成員國在俄烏戰爭前的國防支出共約2000億歐元（約新台幣7兆元），今年提高到3000億歐元；軍火產業也在因應新現實、重啟生產線。

「但這還不夠。」她說，歐盟重構國防產業，必須以歐洲大陸規模的產出為目標，而中歐將扮演重要角色。小國和小企業需要學著「往大處想」，將歐洲國防系統性革新放在心上，不論11月5日美國總統選舉結果如何。

歐盟向來最大特色是共同市場的經濟性，如今范德賴恩強調，在本質上，應該將歐盟組織視為一套維護安全的計畫。2020年起的10年，歐洲一開始有許多錯覺，包括和平已達成、繁榮對蒲亭而言比帝國夢重要、歐洲對安全事務做得夠多等等。

她表示，這個10年的下半場將是高風險的。從俄烏戰爭、中東衝突到遠東緊張情勢升高，因此歐洲人必須警覺。