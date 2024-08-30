避居阿根廷多年 義大利赤軍旅被通緝前成員落網

阿根廷政府今天宣布，首都布宜諾斯艾利斯警方逮捕義大利極左派游擊隊團體「赤軍旅」前成員貝杜拉齊，他因參與赤軍旅時所犯下的罪行而遭義國司法部門通緝。

根據當地媒體，貝杜拉齊（Leonardo Bertulazzi）被控犯下綁架、參與組織犯罪等罪行。他曾以難民身分住在阿根廷多年，但現任總統米雷伊（Javier Milei）的極端自由派政府取消了他的難民身分。

路透社報導，阿根廷政府透過聲明表示：「貝杜拉齊必須為侵蝕民主價值及奪走許多受害者性命的罪行負責。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）歡迎逮捕貝杜拉齊的消息，並指他在義國已因恐怖主義相關罪名被判27年刑期。

赤軍旅（Red Brigade）是1970至1980年代在義大利活動的極左派團體，因犯下多起案件聞名，包括綁架並殺害義國前總理、天主教民主黨前領導人莫洛（Aldo Moro）。