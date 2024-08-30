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曾來台治療腿疾！紐西蘭毛利王辭世享壽69歲 英王查理三世感傷

中央社／ 威靈頓30日綜合外電報導
紐西蘭毛利王圖黑堤亞辭世，享壽69歲。 圖／擷自社群平台X@MFATNZ
紐西蘭毛利王圖黑堤亞辭世，享壽69歲。 圖／擷自社群平台X@MFATNZ

紐西蘭毛利王圖黑堤亞（King Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII）的代表透過聲明說，原本正在住院療養的圖黑堤亞今晨安詳辭世，享壽69歲。

綜合路透社與法新社報導，發言人巴帕（RahuiPapa）在社群媒體上說：「圖黑堤亞王辭世，令毛利王運動（Kiingitanga）追隨者、毛利一族和全國深感悲痛。」他還說，圖黑堤亞慶祝加冕18週年數天後接受心臟手術，原本正住院療養。

圖黑堤亞是於2006年承繼母親阿泰蘭吉卡胡（Queen Dame Te Atairangikaahu）女王的王位。

圖黑堤亞罹患腿疾多年，曾於2017年來台接受台北榮民總醫院治療，不僅成功保住一條腿，甚至能行動自如。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）提到，毛利王之位不一定是世襲，參與毛利王運動的部落領袖將在圖黑堤亞葬禮當天，於遺體下葬前任命新王。

毛利王被視為數個部落的最高領袖，但在紐西蘭沒有法定權力，主要具有政治和象徵性意義。

毛利王運動始於1858年，目的是將紐西蘭原住民部落團結起來，奉一人為領袖，以加強抵抗殖民主義。

紐西蘭毛利人目前約占全國總人口17%，相當於90萬人。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在聲明中說，紐西蘭悼念逝去的圖黑堤亞，「他堅定獻身於子民，不懈地努力維持毛利王運動的價值和傳統，在我國留下不可抹滅的印記」。

紐西蘭的正式君主、英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）表示，圖黑堤亞辭世的消息令他「感到震驚」，兩人最近才通過電話。查理三世說：「我妻子與我得知圖黑堤亞王逝世的消息後，深感哀傷…我有幸與圖黑堤亞王結識數十年。」

今年3月，圖黑堤亞曾熱烈呼籲賦予鯨魚與人類同樣的法定權利，以保護這個神聖又脆弱的物種。為了恢復鯨魚族群數量，他希望鯨魚擁有與生俱來的權利，例如享有健康的生活環境。

查理三世 榮總 紐西蘭 英國國王

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