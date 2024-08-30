菲律賓、越南將簽署國防合作協議 邁出重大一步

菲律賓總統小馬可仕的辦公室表示，菲律賓和越南今天將簽署國防合作協議。這是長期反對大陸在南海行為的菲越兩國邁出意義重大的一步。

路透社報導，越南國防部長潘文江今天將在馬尼拉與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）舉行會談，潘文江稍早已拜會小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）。

根據聲明，小馬可仕表示：「我們現在在討論國防合作、安全合作、海事合作，當然還有在貿易領域的合作。」聲明並未具體說明國防協議細節。

小馬可仕還說：「我認為您（潘文江）的來訪，將進一步促進、進一步推動雙邊關係的深化及範圍擴大。」

南海緊張局勢一觸即發，國際社會擔心情勢升溫，也對大陸海警龐大艦隊的行為及大陸在鄰國專屬經濟區（EEZ）的活動感到擔憂。

與美國為國防盟邦的菲律賓，幾乎每週都會和大陸為了南海起爭執，雙方摩擦已持續1年餘。

而菲律賓和越南儘管在南海的南沙群島（SpratlyIslands）主權聲索範圍有所重疊、各自占有環礁和暗礁，但兩國都曾表達有意共同努力處理爭端。

菲越兩國的海岸防衛隊本月稍早已在馬尼拉首度舉行聯合演訓，模擬消防演習及搜救訓練。