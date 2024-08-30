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菲律賓M痘病例增至5人 機場加強旅客監控

中央社／ 馬尼拉30日專電

菲律賓近期M痘確診病例已增至5人，衛生部已下令加強國際機場出入境旅客的監控措施，旅客若出現感染症狀將需接受檢測，若確診需送醫治療。

菲律賓於8月19日發現去年12月以來首起M痘（mpox，舊稱猴痘）病例，截至28日，治療中的確診病例累計5人。

若從2022年7月菲國發現M痘首例算起，累計已達14人。

菲律賓衛生部官員近日表示，之前受到感染的9人已痊癒，最近染病的5人還在等候症狀消退，其中一例是在大馬尼拉地區。

為加強防堵病毒流動，菲律賓衛生部昨天宣布，所有進出菲律賓的旅客，都需要申報過去30天期間是否曾出現皮疹、水痘或水泡。

如果抵達菲律賓的旅客來自世界衛生組織（WHO）疫區、曾與確診者接觸、或出現感染症狀，電子入出境申報系統就會自動通報菲律賓移民局及檢疫局。

相關旅客將需接受檢驗，若確診將送到專門醫院治療。

此外，菲律賓衛生部昨天也為醫護人員頒布更新版的M痘預防、檢測及管理指導方針，包括避免與疑似或確診病例有皮膚接觸，若不得已有接觸需使用個人防護裝備、保持手部衛生，以及為可能被污染的物體表面消毒等。

確診 菲律賓

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