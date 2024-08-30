菲國海防隊獲無人水面載具 提升情報蒐集能力

聯合國毒品暨犯罪辦公室最近為菲律賓海岸防衛隊提供一艘無人水面載具（USV），菲國的海洋情報蒐集能力料獲提升。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）全球海事犯罪計畫（GMCP）昨天在社群平台X宣布，這艘USV已在菲國北部的蘇比克灣（Subic）完成港口及海上測試，並附上一段影片。

貼文寫道，菲律賓海防隊是東南亞第一個獲贈USV的海岸巡防單位。

另一方面，根據菲律賓每日詢問報（Philippine DailyInquirer）的報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室與菲律賓海防隊原定今天在馬尼拉舉行一場交接儀式，但因「行程衝突」而取消。

菲律賓海防隊暫未公開這款USV的型號、功能以及將作何運用。

根據工業技術研究院文章介紹，USV是指長度3.6公尺以上，不需人員在其上操作，即可在水面移動的載具，基本上是利用無線通訊與外界聯絡，可應用於水雷收尋、水下調查以及與遙控潛水器整合蒐察等軍事及民生領域。