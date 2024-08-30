颱風打亂布局 自民黨4議員延至9月宣布參選總裁

日本自民黨內有意參選總裁人選的選戰布局都被颱風打亂，原訂宣布參選日程紛紛被迫延後。已知前環境大臣小泉進次郎、自民黨幹事長茂木敏充等4人，將在9月上旬陸續宣布參選。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，茂木敏充已針對9月4日召開參選記者會，及隔天公布相關政策展開最後協調。茂木8月29日前往首相官邸與岸田會面，親自說明參選意願。這將是茂木首度參選總裁。

茂木是栃木縣第5選區選出的眾議員，至今當選10屆，政治生涯曾任外務大臣、經濟產業大臣及自民黨政務調查會長等要職，2021年11月起出任幹事長。

在自民黨內派閥未依法申報政治獻金醜聞爆發後，茂木所率領的「茂木派」已轉為「政策集團」，目前成員約40人。茂木昨晚跟岸田會面後受訪說，「已跟首相說明我的想法」。

同樣有意角逐大位的內閣官房長官林芳正，昨天受訪時表示「希望最快在9月3日舉行宣布參選記者會」。

林芳正參加跟自己關係親近的約20名「岸田派」議員等人舉行會議後說，「必須要有人負起責任來做事」。

經濟安全保障擔當大臣高市早苗辦公室昨天也表示，高市本人預訂9月9日在國會舉行記者會，對外宣布參選總裁。

而被外界看好有機會成為最年輕首相的前環境大臣小泉進次郎，日前也因為颱風來襲宣布延後到9月6日宣布參選。

目前已宣布參選的人選包括前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、自民黨前幹事長石破茂，及數位大臣河野太郎。

除了上述7人外，同樣有意參選的外務大臣上川陽子及前總務大臣野田聖子，正持續尋找參選門檻的20名推薦人。前官房長官加藤勝信與參議員青山繁晴，也都展現參選意願。