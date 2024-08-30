快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

颱風打亂布局 自民黨4議員延至9月宣布參選總裁

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本自民黨內有意參選總裁人選的選戰布局都被颱風打亂，原訂宣布參選日程紛紛被迫延後。已知前環境大臣小泉進次郎、自民黨幹事長茂木敏充等4人，將在9月上旬陸續宣布參選。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，茂木敏充已針對9月4日召開參選記者會，及隔天公布相關政策展開最後協調。茂木8月29日前往首相官邸與岸田會面，親自說明參選意願。這將是茂木首度參選總裁。

茂木是栃木縣第5選區選出的眾議員，至今當選10屆，政治生涯曾任外務大臣、經濟產業大臣及自民黨政務調查會長等要職，2021年11月起出任幹事長。

在自民黨內派閥未依法申報政治獻金醜聞爆發後，茂木所率領的「茂木派」已轉為「政策集團」，目前成員約40人。茂木昨晚跟岸田會面後受訪說，「已跟首相說明我的想法」。

同樣有意角逐大位的內閣官房長官林芳正，昨天受訪時表示「希望最快在9月3日舉行宣布參選記者會」。

林芳正參加跟自己關係親近的約20名「岸田派」議員等人舉行會議後說，「必須要有人負起責任來做事」。

經濟安全保障擔當大臣高市早苗辦公室昨天也表示，高市本人預訂9月9日在國會舉行記者會，對外宣布參選總裁。

而被外界看好有機會成為最年輕首相的前環境大臣小泉進次郎，日前也因為颱風來襲宣布延後到9月6日宣布參選。

目前已宣布參選的人選包括前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、自民黨前幹事長石破茂，及數位大臣河野太郎。

除了上述7人外，同樣有意參選的外務大臣上川陽子及前總務大臣野田聖子，正持續尋找參選門檻的20名推薦人。前官房長官加藤勝信與參議員青山繁晴，也都展現參選意願。

自民黨 記者會

延伸閱讀

颱風珊珊襲日 打亂小泉與林芳正參選總裁步調

日本自民黨總裁選舉 小泉進次郎民調居冠、石破茂次之

自民黨前幹事長二階俊博今訪北京見王毅 盼見習近平談恢復日客免簽

共機侵領空…日本政府：完全無法接受 已嚴重抗議

相關新聞

美29歲考古學家在挪威翻船喪命！曾經來台攻讀

美國佛州29歲考古學家達納（Karla Dana）日前搭乘一艘仿製維京船出海，不幸遭遇大浪襲擊，在挪威沿岸翻船溺斃，至於...

珊珊牛步！東京2市發避難指示 要求2.3萬人撤離

颱風珊珊目前以每小時約10公里速度緩慢朝東北移動，現在位於大分縣國東市以北約30公里處，雖然距離東京仍有一段距離，但是東...

菲律賓M痘病例增至5人 機場加強旅客監控

菲律賓近期M痘確診病例已增至5人，衛生部已下令加強國際機場出入境旅客的監控措施，旅客若出現感染症狀將需接受檢測，若確診需...

美軍AH-1攻擊直升機疑發動機異常 急降沖繩離島

日本沖繩縣政府空港課表示，一架隸屬美軍駐沖繩普天間基地的AH-1攻擊直升機，今天中午12時20分左右緊急降落在沖繩離島外...

法起訴Telegram創辦人 554萬交保禁離境

法國檢方28日起訴社群媒體Telegram（TG）39歲創辦人度洛夫，理由是他未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為。法官...

中若侵略南海 美印太司令：已備妥許多選項

美國印太司令(U.S. Indo-Pacific Command chief)帕帕羅(Samuel Paparo)29日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。