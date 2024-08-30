防範M痘疫情 入境印尼旅客須填健康資訊

為防範非洲M痘疫情，印尼自28日起要求入境旅客填寫健康資訊，此規定不限國際旅客，印尼籍旅客也須填寫。印尼衛生部表示，此措施是在非洲其他地區爆發傳播速度更快的M痘新變種Ib型病毒後實施。

M痘在非洲多個國家快速擴散，亞洲多個國家也出現病例，為防範M痘疫情，印尼政府28日開始要求所有入境旅客須填寫健康資訊表，藉此加強監控，防止M痘疫情傳入印尼。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，衛生部發言人印尼衛生部發言人施耶利爾（Muhammad Syahril）表示，入境印尼的民眾需填寫「SATUSEHAT HealthPass」（SSHP）健康聲明，此措施適用於印尼和外國公民。

他昨天說：「M痘新的Ib分支（Clade Ib）變異株病情更嚴重，傳播速度更快，會傳播給兒童。」

施耶利爾補充，入境民眾線上填寫健康表格後會出現條碼，裡面有乘客的健康狀況和旅遊史等資訊，經由機場人員掃描後才能入境印尼。