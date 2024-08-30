擔心影響與中國合作 索羅門對警務倡議持保留態度

太平洋國家索羅門群島今天對由澳洲斡旋、具里程碑意義的「太平洋警務倡議」持保留態度，表示這不應阻止他們與新盟友中國合作。

索羅門外交部長夏奈爾（Peter Shanel Agovaka）在東加王國舉行的太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）場邊告訴法新社：「有一件事並沒有那麼困擾我們，但令人擔憂。」

「我們唯一不同意的是，這對我們的國內安全施加條件。我認為一個主權國家不該對另一個主權國家提出條件。」

美國的盟友澳洲本週說服太平洋鄰國支持「太平洋警務倡議」（Pacific Policing Initiative），使澳洲在訓練這個地區為數不不多且分身乏術的警力方面，發揮更大作用。

這項倡議被斐濟等國譽為「上天所賜」，但其他與北京關係密切的國家似乎意願不高。

夏奈爾表示，澳洲提供的警務協助是有附加條件的。他說：「諸如不允許我們在澳洲接受過訓練的警察，再次接受中國警察訓練等。」

外洩的一段峰會最終宣言顯示，領導人原則上支持這項計畫，但可以自由決定參與程度。