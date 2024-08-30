德國東部3邦選舉 親俄反移民極端黨派抬頭

德國東部3個邦將於9月舉行地方選舉，統一前屬東德的這3個邦，目前極右與極左加起來不是接近就是穩定過半，這兩派在內政乃至俄烏等立場又相近，對德國政壇恐帶來衝擊。

紐約時報指出，69歲的凡斯可（Anna Wenske）當初在東德的國家戲劇院（Deutsches Theater）本已工作超過10年，是土生土長當地人。她說統一後的生活天翻地覆，工作與積蓄都不保，費時多年兼職才勉強回復溫飽，如今她對德國政府於日子越來越苦時還繼續接納難民很感冒。

凡斯可說：「地球現在人口過多，然後每個人都想跑來德國。我們國家還歡迎所有人，卻什麼都沒留給自家民眾。」在俄烏一事上，雖然她覺得俄國總統蒲亭曾信誓旦旦說不會侵烏是撒謊，但對美國的信任度不會高於俄國。

● 兩德統一33年 東西仍未融合

德東3個邦將於9月舉行地方選舉，凡斯可所在的圖林根（Thuringia）、薩克森（Saxony）9月1日投票，布蘭登堡（Brandenburg）9月22日。原屬東德的這3邦目前民調顯示，選民的不滿情緒幾可篤定會讓極左與極右勝出，凸顯統一33年後東、西德仍未充分融合，德國民主的未來不容樂觀。

凡斯可表示，她很可能投給德國另類選擇黨（AfD），但對左翼新政黨BSW也很心動。AfD是帶有納粹遺緒的極右民族主義政黨，一些地方分支還被聯邦情報部門歸為極端主義；BSW是由前共產黨員瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）今年初所創，雖然BSW痛恨納粹並擁護憲法，但在內政與俄烏等很多觀點上卻與AfD相同。

凡斯可說：「瓦根克內希特所講的話，能打動我心。」

德東3邦選舉被視為德國2025年9月聯邦大選的風向球。目前由社民黨籍總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的三黨聯合內閣幾陷癱瘓且民調低迷，能否撐到明年大選都是未知，聯合內閣中的綠黨甚至公開砲口對內。

紐時認為選舉凸顯原東、西德在政治和社會態度持續存在分歧，像AfD這種極端主義政黨目前在原東、西德持續看漲，正悄悄衝擊全國性政治議題，特別是圍繞移民和支持烏克蘭抗俄等。

● 國中之國

時至今日，德東在許多面向仍與德西格格不入，儼然國中之國。兩德統一後，德東對被德西殖民、看不起的感覺始終很強，德東的人對轉向反美主義的俄羅斯抱持很深同情，覺得德國外交政策被美國牽鼻子走，導致德國誤入歧途。

AfD希望將德國從西方陣營的歐盟、北約等抽離，他們一些競選海報將德、俄兩國國旗混摻，並寫有「東方正崛起」等口號；BSW則盼與歐盟攜手進行內部改革，並確保北約「維持安保聯盟而非掀起戰端」的角色。

雖然分屬政治光譜左右兩端，但AfD與BSW的政黨屬性都具有濃厚國家社會主義，強調德國利益優先以及對支領退休金者、失業者提供經濟奧援，也都覺得國家深受接納移民所害。兩黨也都深切同情俄國，反對繼續向烏克蘭提供軍援。

兩黨這些立場在德東引發共鳴。據圖林根邦當地最新民調顯示，極右和極左政黨可望在1日的選舉贏得高達65%的選票，在薩克森邦這一比例也超過50%，布蘭登堡邦則達45%；AfD在3邦均居領先。

● 今日德東、明日全德？

隨更多選民青睞極端政黨、捨棄傳統中間黨派，德東今日在政黨合作上更形脆弱。柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）所長班納（Thorsten Benner）不諱言，德東很可能預示德國未來的景況。

若細看AfD與BSW，紐時認為今年1月才從左派黨（Die Linke）出走成立的BSW更具關鍵的外卡角色，尤其他們不像AfD有遭國內情報單位打上極端主義的標籤。

儘管AfD很可能在3邦裡都拿到最高票，但目前所有其他政黨都表態不與之合作，這給目前在3個邦都暫居老三的BSW擁有充分迴旋空間；暫居第二的老牌中間偏右政黨基民黨，很早就表態拒與AfD及左派黨合作。

華爾街日報指出，AfD圖林根地方黨部主席穆勒（Stefan Moeller）不認為他們地方執政無望，覺得AfD與基民黨仍有不少政治重疊，合作空間未必盡斷，此外他們與BSW很多理念都一致。

民調機構佛爾沙研究中心（Forsa）的調查顯示，目前BSW在圖林根邦的支持率為18%，AfD為30%，顯示這兩黨加起來確有機會過半。