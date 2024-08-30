台灣主廚進軍新加坡 蚵仔麵線骰子牛登上知名酒店

來自台灣的主廚何育任為新加坡知名酒店設計餐點，雖因配合友善清真而微調食材，但依然講究「台味」細節，把傳統夜市小吃搬上高級餐館餐桌，讓新加坡民眾大讚「夠力」。

台灣廚藝美食協會理事長何育任造訪新加坡，並為在地知名酒店新加坡濱海賓樂雅（PARKROYAL onBeach Road）餐館所推出的「台灣風味、夜市盛宴」設計餐點。

何育任曾擔任世界廚師協會（WACS）國際評委，也擔任台灣國際廚藝相關競賽的評審，熟悉中、西餐烹調與創意料理，同時也在景文科技大學餐飲管理系任教。

他告訴中央社記者，台灣除了夜市小吃，還有辦桌文化的美食，此行特別將道地的骰子牛、比臉大的雞排、傳統牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶帶到高級酒店，希望藉著美食深化雙邊情誼、讓更多客群及不同年齡層認識台灣。

何育任分享，以蚵仔麵線來說，將麵線搭配炸至金黃色的蚵仔，讓麵線在勾芡的湯頭中增加特殊口感，提升了這道菜的鮮味。

不過，他也說，餐館是友善清真的環境，因此在選用部分食材時會有些侷限，盡可能做些適當調整，不讓原味失真。

這系列的美食活動將從9月1日進行至10月31日，新加坡濱海賓樂雅酒店經理佘奕榮表示，台灣小吃文化和新加坡在地小販中心（Hawker Centre）文化雖有部分相似之處，但各有特色、仍有不同的風味，非常高興看到台灣美食走進酒店餐館，夜市小吃一定會受到非常多人歡迎。

新加坡民眾Rachelle告訴記者，她最喜歡鹹酥雞，酥脆口感搭配濃郁香味，令人想起曾到台灣旅遊的回憶，很感動能夠在新加坡酒店看到寶島美食，讓更多旅客享受「夠力」台味。

身為穆斯林的Yuslina說，友善清真的餐點設計非常重要，不僅滿足普遍客群，也照顧到穆斯林飲食習慣，能讓越來越多族群愛上台灣的最佳方法，就是從飲食做起。