快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

台灣主廚進軍新加坡 蚵仔麵線骰子牛登上知名酒店

中央社／ 新加坡30日專電

來自台灣的主廚何育任為新加坡知名酒店設計餐點，雖因配合友善清真而微調食材，但依然講究「台味」細節，把傳統夜市小吃搬上高級餐館餐桌，讓新加坡民眾大讚「夠力」。

台灣廚藝美食協會理事長何育任造訪新加坡，並為在地知名酒店新加坡濱海賓樂雅（PARKROYAL onBeach Road）餐館所推出的「台灣風味、夜市盛宴」設計餐點。

何育任曾擔任世界廚師協會（WACS）國際評委，也擔任台灣國際廚藝相關競賽的評審，熟悉中、西餐烹調與創意料理，同時也在景文科技大學餐飲管理系任教。

他告訴中央社記者，台灣除了夜市小吃，還有辦桌文化的美食，此行特別將道地的骰子牛、比臉大的雞排、傳統牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶帶到高級酒店，希望藉著美食深化雙邊情誼、讓更多客群及不同年齡層認識台灣。

何育任分享，以蚵仔麵線來說，將麵線搭配炸至金黃色的蚵仔，讓麵線在勾芡的湯頭中增加特殊口感，提升了這道菜的鮮味。

不過，他也說，餐館是友善清真的環境，因此在選用部分食材時會有些侷限，盡可能做些適當調整，不讓原味失真。

這系列的美食活動將從9月1日進行至10月31日，新加坡濱海賓樂雅酒店經理佘奕榮表示，台灣小吃文化和新加坡在地小販中心（Hawker Centre）文化雖有部分相似之處，但各有特色、仍有不同的風味，非常高興看到台灣美食走進酒店餐館，夜市小吃一定會受到非常多人歡迎。

新加坡民眾Rachelle告訴記者，她最喜歡鹹酥雞，酥脆口感搭配濃郁香味，令人想起曾到台灣旅遊的回憶，很感動能夠在新加坡酒店看到寶島美食，讓更多旅客享受「夠力」台味。

身為穆斯林的Yuslina說，友善清真的餐點設計非常重要，不僅滿足普遍客群，也照顧到穆斯林飲食習慣，能讓越來越多族群愛上台灣的最佳方法，就是從飲食做起。

新加坡 美食 酒店

延伸閱讀

佐賀呼子美食推薦！烏賊三吃一定要吃

搶辦泰勒絲演唱會、F1賽車背後 新加坡觀光＋商務兩頭賺的盤算

國壽全年發債800億 達陣

在銀行體系49年…華南金控前董座張雲鵬 將出任台新銀行董事

相關新聞

美29歲考古學家在挪威翻船喪命！曾經來台攻讀

美國佛州29歲考古學家達納（Karla Dana）日前搭乘一艘仿製維京船出海，不幸遭遇大浪襲擊，在挪威沿岸翻船溺斃，至於...

珊珊牛步！東京2市發避難指示 要求2.3萬人撤離

颱風珊珊目前以每小時約10公里速度緩慢朝東北移動，現在位於大分縣國東市以北約30公里處，雖然距離東京仍有一段距離，但是東...

珊珊颱風襲日增至4死逾94傷！多條新幹線續停駛 逾600航班取消

颱風珊珊登陸日本後逐漸減弱，正橫過九州移向四國一帶，多處都出現災情，目前累計增至4人死亡、94人受傷，另外有1人失蹤。新...

有批蛇肉好環保？被誤解與簡化的「蟒蛇養殖取肉」研究

國際通訊社法新社7月中旬報導，全球肉品需求量不斷上升，但傳統畜牧業碳排量極高，在氣候變遷和糧食分配不均壓力下，許多科學家正在尋找替代性蛋白質，近來有研究認為蟒蛇成長快速，飼料轉換成肉的效率高，又能忍受較小空間及長時間不進食，有潛力成為更環保的肉類選項，改善貧窮地區人們的營養來源。然而，此一研究目標是提出新的養殖方案，在報導簡化、傳播的過程中更誇大了部分優勢，未能參照產業面可行性和負面影響，一片好意反而可能增加對蟒蛇與養殖業的誤解。

上野動園明星動物剩2隻 力力真真9月底要回中國

日本經濟新聞報導，關係人士透露東京都已決定9月底將上野動物園的兩隻大熊貓力力和真真歸還中國大陸，因為牠們年事已高，且健康...

英科技大亨搭豪華遊艇遇難身亡 歐洲低估水龍捲威脅？

英國科技大亨林奇搭乘的豪華遊艇「貝氏號」8月15日在義大利海岸沉沒，造成林奇和他女兒共7人喪命，「水龍捲」疑為造成沈船的原因。專家表示，在歐洲，龍捲風和水龍捲其實很常見，但威脅卻被低估。而且很多人不知道，水龍捲像颱風一樣，會從海上登陸，恐造成生命財產損失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。