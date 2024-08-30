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美29歲考古學家在挪威翻船喪命！曾經來台攻讀

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國佛州29歲考古學家達納日前出海探險，不幸翻船身亡。取自IG
美國佛州29歲考古學家達納日前出海探險，不幸翻船身亡。取自IG

美國佛州29歲考古學家達納（Karla Dana）日前搭乘一艘仿製維京船出海，不幸遭遇大浪襲擊，在挪威沿岸翻船溺斃，至於船上其他5人則幸運獲救。

CBS、BBC報導，達納和其他5人24日乘坐一艘10公尺長的仿造維京船「納多爾號」（Naddoddur），從丹麥法羅群島（Faroe Islands）航向挪威，27日卻遭遇大浪翻覆，發出求救訊號後僅5人獲救，搭上充氣救生艇後，隨即被直升機載運至安全地帶，包括來自瑞士的3男1女及1名來自法羅群島的男子。

警方指出，達納溺水身亡，遺體於28日尋獲，被發現時困在翻覆的船隻下方。

警方未公布死者身分，美國國務院證實一名美國公民在挪威外海身亡，但挪威媒體已經證實死者身分。

翻船原因尚不清楚，但挪威海上救援協會（NSSR）表示，進行救援時天氣條件非常惡劣，並公布一段拍下強風暴雨和巨浪的畫面。據報當時海浪有5公尺高，風速也高達40節。

根據達納的LinkedIn頁面，她是一名專門研究維京時代的考古學家，過去曾在哥斯大黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、西班牙、英國、德國、摩洛哥、中國及台灣生活與學習。

BBC報導，達納2023年獲准加入探險家俱樂部佛州分會（Florida chapter of The Explorers Club），探險家俱樂部是國際知名的探險家組織，由北極探險家於1904年成立，旨在促進科學發現與研究。

探險家俱樂部佛州分會主席迪圖里（Joseph Dituri）表示，她的逝去提醒我們，「我們讓這些危險的探險和探索看起來很容易，但事實並非如此。」稱達納所做的一切都體現了她的探索精神與對生活的熱情，她讓世界變得更美好。

挪威 美國公民 考古

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