日本新年度預算需求估逾117兆日圓 社福防衛創新高

2024年6月19日，緬甸發生一起僧侶被軍政府殺害的事件，引起了廣泛關注和憤怒。當天清晨，一群來自不同寺院的住持從仰光飛往曼德勒，參加緬甸第二大修道院Shwegyin Nikaya中央執行委員會會議。這其中包括78歲受害僧侶穆寧德拉（Ashin Munindra，又名Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa），他是Win Neinmitayon寺廟的住持，曾在緬甸國家僧伽委員會擔任國家戒律監督一職，該委員會是緬甸最高佛教機構。

2024-08-30 09:39