日本新年度預算需求估逾117兆日圓 社福防衛創新高
日本政府各部會在2025年度總預算中提出的概算需求總額，預估將高達逾117兆日圓，超過2024年度的114兆3852億日圓，連兩年寫新高紀錄。其中社福及防衛預算需求數雙創新高。
日本讀賣新聞報導，日本2025年度中央政府總預算案概算需求總額之所以再創新高，主因社福預算、防衛預算及用來償還國債與支付利息的「國債費」編列數額都增加。
各部會向財務省提出的概算需求總額，已連續4年超過110兆日圓。各部會提出概算需求期限原則上到今天截止，財務省預定最快9月上旬公布彙整結果。
社福預算隨著高齡化進程持續增加，厚生勞動省提出的2025年度預算需求經費高達34.2兆日圓，創統計史新高；防衛預算根據規定2023年度起5年總額要達43兆日圓的防衛力整備計畫進行編列，預料2025年度預算數額將大幅超越2024年原始預算編列數的7.9兆日圓。
日本放送協會（NHK）報導，居各部會提出2025年度概算需求之冠的是厚生勞動省，需求數高達34兆2700多億日圓，較今年度預算額度增編逾4500億日圓。
防衛省為徹底強化防衛能力，預料提出需求數將逾8兆日圓，創統計史新高。
另外，財務省編列28兆9100多億日圓「國債費」概算需求，用來償還國債及支付利息，較今年度預算增編約1兆9000億日圓。
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