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Telegram執行長被捕 馬克宏為給予法國國籍辯護

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天為給予加密通訊軟體Telegram執行長度洛夫（PavelDurov）法國國籍的決定辯護。度洛夫因旗下熱門的Telegram上有非法內容傳播而可能受審。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）訪問塞爾維亞時向媒體表示，他不知道度洛夫會來法國，並否認曾對這位出生於俄羅斯的億萬富豪發出「任何邀請」。

馬克宏說：「我們是權力分立的國家。我完全不知道他要來。這是很正常的事。」

馬克宏說，他「完全」支持給予度洛夫公民身分的決定，又說這是一項針對「努力學習法文」和在「世界上發光發熱」人士的「策略」。

39歲的度洛夫週末在巴黎郊外的布傑機場（LeBourget Airport）遭到拘留，引起各界關注，他28日傍晚因為與Telegram有關的一系列違規行為遭到起訴。他也遭禁止出境。

人們對度洛夫遭拘留的時間點與情況有諸多疑問，支持者視他為言論自由的擁護者，批評者視他為刻意讓Telegram失控的危險人物。

根據知悉調查情況的消息人士，度洛夫接受偵訊時強調他與法國國家元首的關係。

「世界報」（Le Monde）28日報導，度洛夫在2021年獲得法國國籍前，曾在數個場合與馬克宏會面。度洛夫是透過保留給被視為對法國有特殊貢獻者的特別程序獲得法國國籍。

度洛夫的委任律師卡明斯基（David-OlivierKaminski）說，暗指度洛夫可能涉及在Telegram犯下的任何罪行是「荒謬的」，又說：「Telegram在各層面都遵守歐洲關於數位科技的規定。」

在莫斯科，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）警告法國不要把此案變成「政治迫害」，強調度洛夫是「俄羅斯公民」，「我們會關注接下來的發展」。

同為科技大亨的社群平台X執行長馬斯克（ElonMusk），也使用主題標籤「#釋放度洛夫」（#FreePavel）發文聲援他。度洛夫遭起訴後，馬斯克在X發布一張迷因，是一台監視器架在刻有法國座右銘「自由、平等、博愛」的建築物上。

國籍 法國 馬克宏

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