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颱風珊珊釀百人死傷 日氣象廳估9/1前轉熱帶低壓

中央社／ 東京30日綜合外電報導

登陸日本前被認為接近「歷年最強等級」的今年第10號颱風珊珊，至今已在九州地方等地釀百人死傷。由於威力持續減弱，日本氣象廳預測珊珊可能會在9月1日上午前轉為熱帶低氣壓。

●關東及東海降破紀錄大雨

日本放送協會（NHK）自行彙整珊珊災情報導，截至今天上午10時止，如果包括8月27日因暴雨發生的愛知縣土石崩落重創民宅釀3死2傷在內，跟珊珊有關的災情已造成4人死亡、96人受傷及1人下落不明。

關東地方南部從昨晚開始降下大雨，神奈川縣小田原市到今天上午8時50分止的24小時累計雨量高達314.5毫米，是當地往年8月一整個月雨量的1.8倍。

再看東海地方的靜岡市，截至今天清晨5時40分止的72小時累計雨量也多達515.5毫米，是往年8月一整個月雨量的2.7倍之多。

關東地方及東海地方降下破紀錄大雨，也造成部分地區淹水災情頻傳。

根據管轄神奈川縣平塚市的警消單位表示，受到大雨影響，已發生市區道路淹水及民宅泡水等災情，還有車輛遇水拋錨停在路上。

從民眾拍攝照片可以看出，平塚市民宅附近一處停車場嚴重淹水，約20輛車成泡水車，水深約到車門一半高度。

●東海道新幹線突發停駛 列車飯店供旅客過夜

突發大雨也打亂日本各地陸空交通。JR東海公司表示，雖然往來東京大阪的東海道新幹線，今天從首班車起全線停駛，但名古屋站到新大阪站區間已從上午10時左右起恢復行駛；至於東京站到名古屋站區間仍維持全天停駛。

九州新幹線今天全線停駛；西九州新幹線雖然今天也從首班車起全線停駛，但只要能確認安全無虞，將減班復駛。

山陽新幹線的廣島站到博多站區間今天從首班車起停駛，至於新大阪站到廣島站區間則大幅減班行駛，也無法和東海道新幹線直通運轉。新大阪站到博多站區間明天仍可能繼續停駛。

而在北陸新幹線方面，受到東海道新幹線停駛影響，旅客多轉搭北陸新幹線，因此JR東日本將在今天下午加開東京站到敦賀站的臨時加班車。

東海道新幹線昨晚受到大雨及颱風影響，取消東京站到新大阪站區間所有列車行駛，考量無法抵達目的地的旅客可能無處下榻過夜，因此從昨晚到今晨也特別提供讓旅客在列車上過夜的「列車飯店」，總計有約700人使用。

●日航全日空取消633個航班

在空中交通部分，日本航空（Japan Airlines）今天總計取消287個國內線航班；全日本空輸（All NipponAirways）也取消346個國內線航班。

至於明天的國內線航班，日航已決定取消9個航班、全日空也決定取消33個航班。

另外，包括捷星日本航空（Jetstar Japan）、天馬航空（Skymark Airlines）及空之子航空（Solaseed Air）等，也分別取消部分航班。

●珊珊緩行將登陸四國地方

氣象廳今天上午10時45分公布的資訊顯示，珊珊上午10時位於日本國東市附近，以每小時10公里的緩慢速度朝東北行進，目前強度已明顯減弱，中心氣壓升高到994百帕、近中心最大風速減弱至每秒20公尺、最大瞬間風速也減弱至每秒30公尺。

氣象廳預測，珊珊到9月1日上午9時前將進一步減弱為熱帶低氣壓，屆時位置將在奈良縣天理市附近。

根據最新公布的颱風路徑潛勢預測圖，珊珊今天將登陸四國地方，晚間9時中心位置位於高知縣。接著將持續朝東緩步移動，8月31日上午9時再度出海，之後轉向東北朝和歌山縣行進。

新幹線 日本 航班

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