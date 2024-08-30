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馬來西亞批准M痘檢測試劑 限醫師專業人士操作

中央社／ 吉隆坡30日專電

為防範M痘疫情，馬來西亞相關當局除強化機場入出境措施之外，醫療器械管理局也批准僅由獲授權的醫師等專業人士操作M痘病毒檢測試劑，盼有效檢測病毒，防範疫情發生。

M痘在非洲多國快速擴散，世界衛生組織（WHO）宣布在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。隨後瑞典於15日證實出現第一起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。

醫療器械管理局（MDA）執行長慕拉里塔蘭（PMuralitharan）表示，M痘病毒檢測試劑不能由一般民眾操作，僅批准諸如獲授權的醫師等專業人士使用，如果未經專業人士處理，檢測結果可能失真，導致病毒傳播，民眾莫自行購買或使用這種檢測試劑。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、星報（The Star）報導，民眾禁止在藥局、零售商店或電子商務平台購買與銷售試劑，否則違反2012醫療器材法。

馬來西亞媒體引述世界衛生組織（WHO）今年8月12日報告，從2022年1月1日到今年6月30日，全球有9萬9176起M痘病例，造成208人死亡，如以今年6月為例，就有934 起病例與4人死亡，其中567起來自非洲地區。

根據衛生部最新公告，衛生單位通報33起疑似M痘病例，其中有32起確認為陰性，另有1起仍等待檢驗結果。衛生部希望來自高風險國家旅客於入境馬來西亞的21天內自行檢測身體狀況。

馬來西亞警方為遏阻M痘病例進入境內，強化對包括吉隆坡國際機場的兩個航站，以及位於柔佛州新山的蘇丹依斯干達大廈（JB CIQ）與蘇丹阿布峇卡大廈（KSAB）檢測監控外，另要求對151個檢查哨站嚴查俗稱透過「老鼠路」（Rat Lanes）的非法入境。

M痘 馬來西亞

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