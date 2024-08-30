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蒲亭下週訪問蒙古國 無視國際刑事法院逮捕令

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）下週將前往蒙古國訪問，儘管蒙古國是去年針對蒲亭發出逮捕令的國際刑事法院（ICC）成員國。

美聯社報導，ICC以蒲亭在烏克蘭犯下戰爭罪為由，於2023年3月對他發出逮捕令。然而，蒲亭預定9月3日出訪蒙古國，將是ICC發出逮捕令以來，他首度訪問ICC成員國。

根據ICC創立的羅馬規約（Rome Statute），一旦嫌犯踏上成員國領土，成員國有義務拘留ICC針對發出逮捕令的嫌犯。

但ICC不具任何強制執行機制。在著名案件中，時任蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）2015年訪問南非時未遭逮捕。南非也是ICC成員國，當時引發維權人士和南非主要反對黨的憤怒譴責。

巴席爾因為在蘇丹境內西部地區的達佛（Darfur）種族大屠殺事件，成為國際通緝罪犯。ICC敦促南非當局逮捕巴席爾。

克里姆林宮先前強調不承認ICC管轄權，對蒲亭是否會在蒙古國遭到逮捕則不願置評。

根據克里姆林宮網路聲明，蒲亭應蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）之邀，「參加在哈拉哈拉河（Khalkhin Gol River）紀念蘇聯和蒙古軍隊共同戰勝日本軍國主義85週年紀念活動」。

ICC指控蒲亭個人必須對綁架烏克蘭兒童負責，莫斯科侵略烏克蘭戰爭迄今已持續2年半。

這是ICC首度對聯合國安全理事會5個常任理事國之一的領導人發出逮捕令。ICC聲明指出，蒲亭「涉嫌犯下非法驅逐（兒童），並將（兒童）從烏克蘭被占領區非法移送至俄羅斯聯邦的戰爭罪」。

克里姆林宮駁斥這項逮捕令，稱其「無效」。

自ICC發出逮捕令以來，蒲亭一直未出訪這個組織的成員國，他去年即缺席在南非舉行的金磚五國（BRICS）高峰會。

南非 蒙古 蒲亭

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