快訊

8月科技玩家聊月報／AI主播報新聞！這款Pixel 9成小孩拍照救星 蘋果iPhone解禁NFC讓悠遊卡嗶進站？

京華城容積弊案收尾 北撿今搜索10處！約談柯文哲與彭振聲等4人到案

解密真主黨！黎巴嫩「國中之國」的武裝政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珊珊颱風襲日增至4死逾94傷！多條新幹線續停駛 逾600航班取消

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
珊珊颱風襲日已增至4死逾94傷1失蹤。美聯社
珊珊颱風襲日已增至4死逾94傷1失蹤。美聯社

颱風珊珊登陸日本後逐漸減弱，正橫過九州移向四國一帶，多處都出現災情，目前累計增至4人死亡、94人受傷，另外有1人失蹤。新增的死亡個案來自德島縣，當地強降雨造成房屋屋頂倒塌，屋內一名80多歲男子被壓死。

而在鹿兒島，一名60多歲的男子28日晚間坐船出海時失蹤，海上保安廳29日下午在附近水域發現一具遺體，正在調查是否有關。

NHK報導，日本氣象廳指出，珊珊颱風預計將於當地時間今天上午8時（台灣時間上午7時）從大分縣杵築市附近緩慢向東北方偏東移動。颱風中心氣壓為994百帕（hPa）、中心最大風速為每秒23公尺、瞬間最大風速為每秒35公尺。

氣象廳表示，由於珊珊颱風移動緩慢，九州等地區持續降雨，宮崎縣蝦野市在72小時內，錄得超過880毫米降雨，是全年降雨量的1.5倍；靜岡市的雨量，亦是以往8月的2.7倍。氣象廳預料，隨著珊珊向東北偏東方向移動，各地的狂風暴雨會持續至明日，西部和東部地區亦會有出現極強風的風險。

陸空交通方面，九州新幹線及西九州新幹線今日停駛，東海道新幹線東京至新大阪站路段，以及山陽新幹線廣島至博多路段亦停開，新大阪站至廣島的路段減少班次，預料新大阪站至博多明日亦可能會停駛。日本航空和全日航今天合計取消超過630班航班。

新幹線 日本 颱風

延伸閱讀

颱風珊珊撲日 釀3死85傷

珊珊颱風重創日本…大陸也受影響 東海東部海域恐現狂浪

颱風珊珊襲日釀54傷 行進緩慢恐花一天穿越九州

颱風珊珊登陸日本九州 3大超商900家門市暫停營業

相關新聞

珊珊颱風襲日增至4死逾94傷！多條新幹線續停駛 逾600航班取消

颱風珊珊登陸日本後逐漸減弱，正橫過九州移向四國一帶，多處都出現災情，目前累計增至4人死亡、94人受傷，另外有1人失蹤。新...

Telegram創辦人度洛夫遭法起訴 1.8億交保

法國檢方廿八日起訴社群媒體Telegram（ＴＧ）卅九歲創辦人度洛夫，理由是他未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為。法官...

塞爾維亞買12架法國飆風戰機 戰略擬西移靠攏歐洲

法國總統馬克宏今天出訪塞爾維亞，並與塞國總統武契奇共同宣布一張12架飆風戰機的大訂單。塞國親俄、中，鄰國對軍備合約謹慎看...

巴黎奧運火炬太難做 日本SOTO社長想放棄但員工不肯

本屆巴黎奧運開幕表演精采絕倫，聖火火炬在強風降雨中不滅，也令許多人印象深刻。製作火炬「心臟部」的是日本愛知縣的新富士Burner，他們有戶外野炊爐的超強技術，可是去年2月取得火炬設計時，內心一陣崩潰。社長甚至告訴研發者：做不到的話，老實跟對方坦白比較好…… 這間130名員工的中小企業成立時，主要開發製造除草燃燒器。1990年開始成立戶外品牌SOTO，SOTO的燃燒設備有強大火焰、出色的抗風性及耐寒度，深受登山家與露營者的喜愛，小型炊爐也上過聖母峰。

拉攏TG創辦人度洛夫 法俄美都曾出手

華爾街日報報導，法國總統馬克宏、克里姆林宮及美國聯調局（ＦＢＩ）均曾試圖拉攏Telegram（ＴＧ）創辦人度洛夫，馬克宏...

紐西蘭挺台 續參與太平洋島國論壇

澳洲媒體披露，中國大陸指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森廿九日表態，支持台灣在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。