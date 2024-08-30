珊珊颱風襲日增至4死逾94傷！多條新幹線續停駛 逾600航班取消

颱風珊珊登陸日本後逐漸減弱，正橫過九州移向四國一帶，多處都出現災情，目前累計增至4人死亡、94人受傷，另外有1人失蹤。新增的死亡個案來自德島縣，當地強降雨造成房屋屋頂倒塌，屋內一名80多歲男子被壓死。

而在鹿兒島，一名60多歲的男子28日晚間坐船出海時失蹤，海上保安廳29日下午在附近水域發現一具遺體，正在調查是否有關。

NHK報導，日本氣象廳指出，珊珊颱風預計將於當地時間今天上午8時（台灣時間上午7時）從大分縣杵築市附近緩慢向東北方偏東移動。颱風中心氣壓為994百帕（hPa）、中心最大風速為每秒23公尺、瞬間最大風速為每秒35公尺。

氣象廳表示，由於珊珊颱風移動緩慢，九州等地區持續降雨，宮崎縣蝦野市在72小時內，錄得超過880毫米降雨，是全年降雨量的1.5倍；靜岡市的雨量，亦是以往8月的2.7倍。氣象廳預料，隨著珊珊向東北偏東方向移動，各地的狂風暴雨會持續至明日，西部和東部地區亦會有出現極強風的風險。

陸空交通方面，九州新幹線及西九州新幹線今日停駛，東海道新幹線東京至新大阪站路段，以及山陽新幹線廣島至博多路段亦停開，新大阪站至廣島的路段減少班次，預料新大阪站至博多明日亦可能會停駛。日本航空和全日航今天合計取消超過630班航班。