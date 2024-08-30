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台灣捐裝備助海地軍警打擊黑幫 總理讚反映兩國友誼

中央社／ 太子港29日綜合外電報導

台灣駐海地大使館今天將頭盔、戰術護膝、護目鏡、防彈背心等防護裝備贈予海地國家警察和軍隊，以支援他們打擊國內勢力強大的幫派。總理康尼爾稱此舉體現了兩國真誠的友誼。

路透社報導，海地總理辦公室表示，400套個人裝備已完成交付，使得2年內來自台灣的裝備總數來到800套。

海地總理康尼爾（Garry Conille）在聲明中說：「這筆捐贈不只是物資捐助，也反映出海地與台灣之間真誠且持久的友誼。」

海地首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區如今已被全副武裝的黑幫接管。

政府2022年對外求援以助打擊國內幫派，聯合國（UN）批准的維安任務支援團最近才部署首批部隊到海地。然而媒體報導，他們面臨缺少重要裝備和拖欠薪資等問題。

海地是美洲最貧窮的國家，長期以來一直受到幫派暴力困擾。據聯合國估計，海地已有近60萬人流離失所，武裝幫派被控犯下謀殺、強暴、搶劫和綁架等犯行。

幫派 海地 聯合國

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