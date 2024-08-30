首批西方援烏6架F-16 1架已墜毀、烏軍知名飛官陣亡
華爾街日報（WSJ）29日引述1位美國官員報導，1架烏克蘭F-16戰機26日墜毀。在首批美製F-16抵烏克蘭後不過幾周，就發生這起事件。
該官員指稱，此事雖發生在俄軍26日對全烏各地發動大規模的猛烈飛彈襲擊之際，但初步報告顯示，該機並非遭敵軍砲火擊落。「或者應該說」，該機墜毀的肇因，很可能是飛行員出錯導致。
美國國防部將記者對此事的提問轉達給烏國空軍。烏國西北部的盧茨克（Lutsk）市市長波利什查克（Igor Polishchuk）本周宣稱，烏國空軍飛官奧勒斯基．梅斯（Oleksiy Mes）26日在1次戰鬥任務時身亡。
烏克蘭武裝部隊總參謀部則聲明，有4枚敵軍飛彈被機載武器擊毀；其中1架戰機在接近下個目標時失聯，之後發現該機墜毀、飛行員梅斯罹難。
美聯社報導，這是烏克蘭首次通報損失F-16。
梅斯是首批接受F-16駕訓的烏克蘭飛行員之一，他的呼號為「翻車魚」（Moonfish，例如好萊塢電影捍衛戰士主角湯姆克魯斯片中的呼號為獨行俠）。梅斯常在媒體現身並訪問華府遊說美方軍援烏克蘭F-16。
烏克蘭總統澤倫斯基才聲稱，在前述俄國本周對烏國的空襲中，烏方首度於實戰時以F-16擊落來襲的俄軍飛彈。
烏軍為數不多F-16之一墜毀的消息，對烏克蘭政府不啻一記重擊。
澤倫斯基4日宣布，烏克蘭友邦承諾提供的80架F-16中，首批已抵烏國，但烏國空軍未透露首批數量。另1位美國官員則對WSJ說，共有6架抵烏，由烏方指派6位受訓過的飛行員駕駛。美聯社報導說，這6架是7月底抵烏。
美國官員早已提醒基輔派經驗不足飛行員駕駛F-16出擊的危險。梅斯及其他駕駛F-16的烏國飛官雖在操控蘇聯和俄製戰機對抗俄國上經驗豐富，但他們所受的F-16駕訓課程是速成班。
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