紐西蘭挺台 續參與太平洋島國論壇

澳洲媒體披露，中國大陸指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森廿九日表態，支持台灣在太平洋島國論壇的地位不變，並強調論壇的決定必須採共識決。

「紐西蘭先驅報」報導，參加太平洋島國論壇的各國領袖廿九日齊聚東加王國瓦瓦烏島舉行度假會議之際，紐西蘭總理盧克森表態挺台灣。

本周稍早，「澳洲人報」披露，索羅門意圖提出一項動議，挑戰台灣目前以觀察員身分參與論壇。報導說，因論壇明年由索羅門主辦，大陸因此下達指令，意圖阻撓台灣參與明年的論壇。

盧克森指出，還沒有人跟他提過這個議題，不過紐西蘭對於當前台灣與論壇的互動安排感到「相當合適」，「我們不覺得有任何需要改變之處」。

被問到主辦國是否有權阻止與會者出席這項區域論壇，盧克森說，類似決定應採「共識決」。