拉攏TG創辦人度洛夫 法俄美都曾出手

華爾街日報報導，法國總統馬克宏、克里姆林宮及美國聯調局（ＦＢＩ）均曾試圖拉攏Telegram（ＴＧ）創辦人度洛夫，馬克宏二○一八年還曾與度洛夫「午餐約會」，邀生於俄羅斯聖彼得堡的度洛夫將ＴＧ總部遷到巴黎，但度洛夫婉拒。馬克宏當時還談到願同意度洛夫所請，給予他法國公民身分。

多國政府曾企圖攏絡與控制度洛夫，但皆未果。例如法國政府就採兩手策略。法國間諜二○一七年與中東國家阿聯合作，聯手駭入度洛夫的iPhone，此一行動代號為「紫色音樂」。一位法國前情報官員說，法國長期設法駭入ＴＧ，因為憂心伊斯蘭國（ＩＳ）利用ＴＧ招募人員與策畫恐攻。

親近度洛夫人士聲稱，ＴＧ多年來對執法當局的傳票及法院命令視而不見。雖無跡象顯示，度洛夫和馬克宏的餐敘與其iPhone遭駭，和度洛夫日前被捕有關，但仍為他與法國、阿聯的複雜關係提供新線索。這兩國二○二一年給予他公民身分，阿聯同年並向ＴＧ注資逾七千五百萬美元。

度洛夫自稱致力阻擋各國政府掌控ＴＧ，成為科技富豪馬斯克及美國國安局前外包雇員史諾登等「網路自由主義者」心目中的英雄。

度洛夫二○○六年大學剛畢業時，即創建類似臉書的俄國社群媒體VKontakte，成為俄國反對陣營成員的有用管道。克宮要求提供平台用戶的個資，但被他拒絕。

二○一一年，該平台成為批評俄國總統普亭的人士組織示威抗議的工具。克宮為此施壓度洛夫，要求他將VKontakte賣給普亭心腹、俄羅斯石油公司執行長謝琴，再被度洛夫拒絕。他當時正致力研發ＴＧ前身的通訊應用程式，該平台伺服器遍布全球，這對任何試圖躲避政府監控的人而言至關重要。

度洛夫二○一四年離開俄國，並透露他面臨克宮施壓，要求他交出烏克蘭抗議人士的ＴＧ訊息。但他認為這不僅違法，也背叛幾百萬名烏克蘭用戶。

度洛夫最終將ＴＧ總部設在阿聯，阿聯已聲明密切關注他在法國被捕，願提供領事協助。

度洛夫今年對美國福斯新聞前主持人卡爾森說，他赴美時，ＦＢＩ探員總在機場與其他地方等他，要求與他合作。度洛夫說，「他們想建立關係，希望能控制ＴＧ」。ＦＢＩ則不願對此置評。