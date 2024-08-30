聽新聞
test
0:00 / 0:00

拉攏TG創辦人度洛夫 法俄美都曾出手

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
Telegram創辦人度洛夫2017年8月在印尼雅加達的一場活動現身。美聯社
Telegram創辦人度洛夫2017年8月在印尼雅加達的一場活動現身。美聯社

華爾街日報報導，法國總統馬克宏、克里姆林宮及美國聯調局（ＦＢＩ）均曾試圖拉攏Telegram（ＴＧ）創辦人度洛夫，馬克宏二○一八年還曾與度洛夫「午餐約會」，邀生於俄羅斯聖彼得堡的度洛夫將ＴＧ總部遷到巴黎，但度洛夫婉拒。馬克宏當時還談到願同意度洛夫所請，給予他法國公民身分。

多國政府曾企圖攏絡與控制度洛夫，但皆未果。例如法國政府就採兩手策略。法國間諜二○一七年與中東國家阿聯合作，聯手駭入度洛夫的iPhone，此一行動代號為「紫色音樂」。一位法國前情報官員說，法國長期設法駭入ＴＧ，因為憂心伊斯蘭國（ＩＳ）利用ＴＧ招募人員與策畫恐攻。

親近度洛夫人士聲稱，ＴＧ多年來對執法當局的傳票及法院命令視而不見。雖無跡象顯示，度洛夫和馬克宏的餐敘與其iPhone遭駭，和度洛夫日前被捕有關，但仍為他與法國、阿聯的複雜關係提供新線索。這兩國二○二一年給予他公民身分，阿聯同年並向ＴＧ注資逾七千五百萬美元。

度洛夫自稱致力阻擋各國政府掌控ＴＧ，成為科技富豪馬斯克及美國國安局前外包雇員史諾登等「網路自由主義者」心目中的英雄。

度洛夫二○○六年大學剛畢業時，即創建類似臉書的俄國社群媒體VKontakte，成為俄國反對陣營成員的有用管道。克宮要求提供平台用戶的個資，但被他拒絕。

二○一一年，該平台成為批評俄國總統普亭的人士組織示威抗議的工具。克宮為此施壓度洛夫，要求他將VKontakte賣給普亭心腹、俄羅斯石油公司執行長謝琴，再被度洛夫拒絕。他當時正致力研發ＴＧ前身的通訊應用程式，該平台伺服器遍布全球，這對任何試圖躲避政府監控的人而言至關重要。

度洛夫二○一四年離開俄國，並透露他面臨克宮施壓，要求他交出烏克蘭抗議人士的ＴＧ訊息。但他認為這不僅違法，也背叛幾百萬名烏克蘭用戶。

度洛夫最終將ＴＧ總部設在阿聯，阿聯已聲明密切關注他在法國被捕，願提供領事協助。

度洛夫今年對美國福斯新聞前主持人卡爾森說，他赴美時，ＦＢＩ探員總在機場與其他地方等他，要求與他合作。度洛夫說，「他們想建立關係，希望能控制ＴＧ」。ＦＢＩ則不願對此置評。

俄羅斯 法國 馬克宏

延伸閱讀

Telegram創辦人正式遭法國調查 交保金500萬歐元但不得離境

法檢：Telegram創辦人度洛夫已從警方拘留獲釋 等候會見預審法官

Telegram創辦人度洛夫因她洩露行蹤？神秘女助理引發熱議

中「美人計」？Telegram創辦人被捕前傳有神秘金髮美女相伴 1照片掀議

相關新聞

Telegram創辦人度洛夫遭法起訴 1.8億交保

法國檢方廿八日起訴社群媒體Telegram（ＴＧ）卅九歲創辦人度洛夫，理由是他未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為。法官...

拉攏TG創辦人度洛夫 法俄美都曾出手

華爾街日報報導，法國總統馬克宏、克里姆林宮及美國聯調局（ＦＢＩ）均曾試圖拉攏Telegram（ＴＧ）創辦人度洛夫，馬克宏...

首批西方援烏6架F-16 1架已墜毀、烏軍知名飛官陣亡

華爾街日報（WSJ）29日引述1位美國官員報導，1架烏克蘭F-16戰機26日墜毀。在首批美製F-16抵烏克蘭後不過幾周，...

紐西蘭挺台 續參與太平洋島國論壇

澳洲媒體披露，中國大陸指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森廿九日表態，支持台灣在...

孟加拉動盪 官員：7月以來暴力情事造成逾千人亡

孟加拉臨時政府衛生當局官員今天表示，上個月反政府示威抗議期間發生的暴力情事，迄今已造成超過1000人喪命

普亭下周訪蒙 蒙古會否執行國際刑事法院逮捕令受關注

克里姆林宮29日宣布，俄羅斯總統普亭9月3日將出訪鄰國蒙古。由於蒙古是國際刑事法院（ICC）規約的締約國並已批准該約，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。