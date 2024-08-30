Telegram創辦人度洛夫遭法起訴 1.8億交保

法國檢方廿八日起訴社群媒體Telegram（ＴＧ）卅九歲創辦人度洛夫，理由是他未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為。法官准許度洛夫以五百萬歐元（約台幣一點八億元）交保，但須一周到警局報到兩次並禁止出境。

度洛夫廿八日晚間繳交保釋金後，著黑衣並戴墨鏡步出巴黎法院，在保鑣接應下搭一輛等候許久的汽車離開。他並對其律師表達感謝。

紐約時報指出，此案是要社群平台最高主管為用戶行為負責的罕見案例，將加劇對科技公司在網路言論、隱私和安全等角色與責任範圍的論辯。

度洛夫廿四日在巴黎被捕，他被控管理ＴＧ時，共謀為團體組織提供非法交易，最高可判刑十年。他另遭控共謀放任兒少妨害性自主素材散布、毒品交易、詐欺、洗錢、提供犯罪分子網路加密服務與拒絕配合執法單位等多項罪名。

巴黎檢方指控，ＴＧ「幾乎完全不甩」執法部門提出的配合調查要求。不只法國，比利時和其他歐洲國家司法單位也有相同看法。

度洛夫律師卡明斯基主張，指控度洛夫跟ＴＧ發生的犯罪行為有關，實在荒謬。ＴＧ「各方面」均遵守歐洲對數位科技的法規。度洛夫二○一三年在俄羅斯創立的ＴＧ，在全球共有逾九億名用戶。

本案加劇長久以來的論辯，亦即網路言論自由，還有科技公司有責任監管用戶在其平台的言論行為。歐盟等國家政府持續施壓這類公司，要求它們解決兒少安全、恐怖主義、假訊息及有害內容散播問題。

這也造成言論自由擁護者與監管機構及決策者對立。美國波士頓學院教授萊昂斯表示，度洛夫遭起訴，可能使其他社群媒體更積極監管其網站，以確保不會觸法。

美國史丹福大學教授凱勒認為，臉書母公司Meta與Google等主要平台擁有強大資安團隊，可刪除違法內容並回應各國政府執法部門提出的合作要求。凱勒說，法國檢方能起訴度洛夫，應是ＴＧ未回應收到的傳票及法院命令。

知情人士指稱，法國當局調查一宗兒少性虐案時，要求ＴＧ確認一名用戶身分，ＴＧ未理會。法方三月即對度洛夫和其胞兄、協助創建ＴＧ的數學奇才尼柯萊發出搜查令。

法國對度洛夫這類的複雜刑案是由檢察官發動偵查，最後由「特別法官」處理。若法官認為證據不足以進入審判階段，即可撤銷控告，案件可能需數年時間。這意味著本案不太可能很快有結果。