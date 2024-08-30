南韓總統尹錫悅宣布推動退休金改革，依照不同的步調逐漸提高年輕世代以及中年世代的退休金保費，並推行自動機制以強化退休基金的財務穩定。

因應南韓退休基金水位隨人口老化與出生率降低迅速下滑，尹錫悅29日在全國電視演說中提出改革方案。他說：「政府應立法保障全國退休金給付，好讓年輕人安心、確定自己將來能領到退休金。」

國營的南韓國家退休基金（NPS）之前警告，該基金到2041年將首度入不敷出，2055年將耗盡。

尹錫悅允諾調整退休金提撥率以及所得替代率、提升NPS獲利能力，並推出自動穩定機制確保其永續性。他說：「我們將推動能持之以恆、經得起時間考驗的改革，重拾民眾對國家退休金的信任。」

他並表示，政府也將致力於改革基本退休金--由政府資助、不同於NPS的私人退休金--以增進退休人士福祉。他承諾，年長公民只要符合基本退休金資格，在2027年他任期屆滿前，每月都可能領到至少40萬韓元，比目前提高20%。

尹錫悅表示，政府不久將宣布改革方案細節，並呼籲反對黨控制的國會配合修法。朝野雙方儘管同意亟需改革且須提高提撥率，但對合適的所得替代率看法分歧。

按現行制度，南韓勞工須繳9%的所得，可與雇主各分擔4.5%，待65歲（屆強制退休年齡五年後），即有資格領取相當於退休前年所得至少40%的退休金。南韓打算逐步調降所得替代率，2028年降到40%。對照下，NPS推出初期，個人只需繳3%的工資，就能領到相當於退休前全年所得的70%，以致每回推動退休金改革總是遭遇強烈反彈。

此外，尹錫悅也表示，若對借貸成本下降的預期，導致南韓原已火熱的房地產市場價格進一步上漲，就需要「管理」政策貸款利率，「如果（買房）是真實的需求，那就沒問題，但若是因為出於資產管理目的的投機需求，推動房價上漲，我們將管理政策（貸款）利率進行。我們需要發出明確的信息，讓過熱的情緒平靜下來」。