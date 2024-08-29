快訊

美股早盤走高！台積電ADR小漲0.9％ NVIDIA跌約2％

意圖為何？共機侵日本領空 日國防官員：大陸軍事活動擴大且活絡化

中央社／ 東京29日專電
日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀。圖／路透社
日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀。圖／路透社

日本26日首度確認中國軍機侵犯領空。日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀今天表示，這可能是中國軍事活動區域正在擴大且活絡化的一環，日本高度關注。

日本共同社報導，針對共機侵犯日本領空，身為日本防衛省（國防部）武官最高長官的吉田今天在記者會提及2012年在釣魚台海域周邊，中國國家海洋局飛機侵犯日本宣稱領空的事件。

吉田說：「這次共機侵犯日本領空的地方更接近九州本土。」言下之意，日本對中國的警戒感提高。

吉田表示，無法明確說出究竟共軍的意圖和目的為何。

一架共軍運9偵察機26日上午進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘。這是日方首度確認中國軍機侵犯領空。

有關共機侵犯日本領空，中國國防部發言人吳謙今天在例行記者會回應媒體時表示，中日雙方正就此保持外交溝通，「希望不要對此事過度解讀」。

中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會表示，中方軍機無意侵入任何國家領空。

日本時事通信社報導，日本執政黨自民黨今天召開國防部會、安全保障調查會等的聯合會議討論此事。出席的國會議員有人對共軍作法提出質疑，認為「共軍是有意圖而為之，非常可疑」；與會的國會議員要求日本政府嚴正應對。

自民黨安保調查會長、前防衛大臣小野寺五典痛批：「看共機的航路就知道飛航方式明顯不自然，不得不說共機是故意侵入領空的。」他表示：「共機的行動該不會是為了觀察日本的應對吧？」

小野寺在社群媒體平台X發文指出，有關共機侵犯領空一事，日本向中國提出抗議，中國外交部表示，無意侵入任何國家領空。但當時日本自衛隊對共機反覆提出警告，共機卻無視於警告侵犯領空，很明顯是有意圖的行動。

共軍 日本 自民黨 自衛隊

延伸閱讀

日控軍機侵領空 陸國防部：不要過度解讀

日駐菲大使關切南海衝突 陸駐菲使館怒：南沙群島是二戰後從日本手中收復

趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

國防部：中共23機艦船台海周邊活動 最近距基隆61浬

相關新聞

意圖為何？共機侵日本領空 日國防官員：大陸軍事活動擴大且活絡化

日本26日首度確認中國軍機侵犯領空。日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀今天表示，這可能是中國軍事活動區域正在擴大且...

隨時準備好！美承諾護送菲律賓運補船 菲參謀總長：士兵瀕死才救助

美軍今天重申可以護送菲國公務船到南海執行運補任務，而菲律賓軍方則強調，會在用盡一切選項都無法完成運補任務、士兵瀕臨死亡之...

衝突新熱點...菲律賓海防人員堅守仙賓暗沙 後勤補給成挑戰

南海地處偏遠的低窪珊瑚礁「仙賓暗沙」正成為中國和菲律賓的衝突新熱點。近來菲國針對仙賓暗沙的運補任務屢屢受阻，這已成為馬尼...

印尼澳洲簽署新防衛協議 因應亞太地區安全威脅

印尼與澳洲今天簽署一項新的防衛協議，雙方允諾將建構更緊密的合作，以防範亞太地區面臨的安全威脅

馬來西亞前首相慕尤丁辱王室起訴 安華：如失言須負責任

大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴，現任首相安華今天強調，警方的調查是根據彭亨州王室報...

謹慎看孟加拉改朝換代

孟加拉長期執政的總理哈希納已下台，由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）取而代之，負責領導臨時政府，為一個多月來激烈的反政府示威潮畫下句點，對一個原本看似無可避免走向威權主義的國家來說，似乎是皆大歡喜的結局。畢竟，哈希納政權已偏執到願意為迫害尤努斯而燃燒政治資本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。