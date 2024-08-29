意圖為何？共機侵日本領空 日國防官員：大陸軍事活動擴大且活絡化

日本26日首度確認中國軍機侵犯領空。日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀今天表示，這可能是中國軍事活動區域正在擴大且活絡化的一環，日本高度關注。

日本共同社報導，針對共機侵犯日本領空，身為日本防衛省（國防部）武官最高長官的吉田今天在記者會提及2012年在釣魚台海域周邊，中國國家海洋局飛機侵犯日本宣稱領空的事件。

吉田說：「這次共機侵犯日本領空的地方更接近九州本土。」言下之意，日本對中國的警戒感提高。

吉田表示，無法明確說出究竟共軍的意圖和目的為何。

一架共軍運9偵察機26日上午進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘。這是日方首度確認中國軍機侵犯領空。

有關共機侵犯日本領空，中國國防部發言人吳謙今天在例行記者會回應媒體時表示，中日雙方正就此保持外交溝通，「希望不要對此事過度解讀」。

中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會表示，中方軍機無意侵入任何國家領空。

日本時事通信社報導，日本執政黨自民黨今天召開國防部會、安全保障調查會等的聯合會議討論此事。出席的國會議員有人對共軍作法提出質疑，認為「共軍是有意圖而為之，非常可疑」；與會的國會議員要求日本政府嚴正應對。

自民黨安保調查會長、前防衛大臣小野寺五典痛批：「看共機的航路就知道飛航方式明顯不自然，不得不說共機是故意侵入領空的。」他表示：「共機的行動該不會是為了觀察日本的應對吧？」

小野寺在社群媒體平台X發文指出，有關共機侵犯領空一事，日本向中國提出抗議，中國外交部表示，無意侵入任何國家領空。但當時日本自衛隊對共機反覆提出警告，共機卻無視於警告侵犯領空，很明顯是有意圖的行動。