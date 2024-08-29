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衝突新熱點...菲律賓海防人員堅守仙賓暗沙 後勤補給成挑戰

中央社／ 南海28日綜合外電報導
近來菲國針對仙賓暗沙的運補任務屢屢受阻，這已成為馬尼拉面臨的重大挑戰。圖／法新社
近來菲國針對仙賓暗沙的運補任務屢屢受阻，這已成為馬尼拉面臨的重大挑戰。圖／法新社

南海地處偏遠的低窪珊瑚礁「仙賓暗沙」正成為中國和菲律賓的衝突新熱點。近來菲國針對仙賓暗沙的運補任務屢屢受阻，這已成為馬尼拉面臨的重大挑戰。

法新社報導，菲國海防艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）自4月來一直停靠在南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）內，做為馬尼拉當局聲索南海主權、力阻中國侵占行動的一環。

不過，仙賓暗沙駐紮部隊的糧食和其他物資嚴重不足。菲國海防隊的2艘小型船艦26日前往當地執行「人道運補任務」，就是為運送這些必要物資。

然而，仙賓暗沙最近儼然成為菲中兩國的南海衝突熱點。本月19日，兩國海巡船艦在這個海域發生碰撞；25日，中國海軍船艦及多艘海警船又在同一海域與菲國漁業局船隻相撞。

仙賓暗沙與菲國西部巴拉旺島（Palawan Island）相距約140公里，與中國最近的主要陸地海南島則相距1200公里遠。

如何向駐紮仙賓暗沙的人員提供後勤，以成為菲律賓當前的新挑戰。

仙賓暗沙也是菲國向先前的南海衝突熱點、60公里外的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行運補任務的集合地點。

菲國海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示：「如果我們失去艾斯柯達礁（Escoda Shoal，即仙賓暗沙），中國就很容易…阻止我們針對愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）的運補任務，因為中方基本上可以從（仁愛暗沙）兩側展開封鎖行動。」

南沙群島 南海 菲律賓 馬尼拉

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