印尼澳洲簽署新防衛協議 因應亞太地區安全威脅

印尼與澳洲今天簽署一項新的防衛協議，雙方允諾將建構更緊密的合作，以防範亞太地區面臨的安全威脅。

法新社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）於本週訪問印尼期間簽署這項協議，條款包括兩國舉行聯合軍演，及允許彼此的軍隊前往對方國家駐紮。

為因應包括南海在內持續增加的亞太地區衝突熱點，印尼與澳洲已尋求提升兩國安全關係。目前有若干國家爭相聲索位於南海具爭議性島礁和航道的主權。

印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）形容說，這份「澳洲－印尼防衛合作協議」（Australia-Indonesia Defence Cooperation Agreement）就像一座「具有歷史意義的里程碑」。

普拉伯沃今天在兩國聯合舉行的記者會中表示：「（這項協議）是為了共同…加強合作，有助雙方因應各種安全威脅，並促進亞太地區長久的和平與穩定。」

印尼與澳洲預定今年11月在東爪哇（East Java）舉行聯合軍演，屆時估計會有近2000名官兵參與演習。

馬勒斯指出，演習項目預計會有陸海空與網路作戰，預料將是「澳洲今年在海外執行的最大規模軍演」。