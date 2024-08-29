馬來西亞前首相慕尤丁辱王室起訴 安華：如失言須負責任

大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴，現任首相安華今天強調，警方的調查是根據彭亨州王室報案，籲外界莫政治化，如果失言就必須負擔責任。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）涉嫌今年8月14日在吉蘭丹州（Kelantan）的能吉里（Nenggiri）州議員議席補選期間，疑似發表與3R（種族、宗教與王室）有關言論，遭控違反1948年煽動法令條文。

慕尤丁當時稱在第15屆全國大選後，雖在222名國會議員中獲得115位國會議員支持，但未獲當時的國家元首召見入宮宣誓擔任首相。

慕尤丁言論引發外界指責，警方獲報後傳喚慕尤丁等多人調查，交由檢方偵辦。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，安華今天出席一場動土儀式後盼在野黨勿將這件事情政治化。

安華表示，他不會發表任何評論，也指示內閣成員將這件事交由有關的執法當局處理，這是彭亨州王室向警方報案，如果失言就必須負擔責任。

大馬媒體報導，彭亨州王室對慕尤丁言論感到震怒，認為曾擔任首相的慕尤丁不應發表不實與污衊言論，全案促請警方調查。

在野的土著團結黨（PPBM）批評安華領導的團結政府藉1948年煽動法令起訴慕尤丁，具有政治動機，打擊「國民聯盟」（Perikatan Nasional，國盟）與土團黨。慕尤丁同時是國盟與土團黨的主席。