快訊

柯文哲查帳記者會被抓包「上周才開百萬發票」民眾黨回應了

以為在看超級盃...華爾街現罕見「輝達財報趴」 分析師：恐是見頂訊號

南韓羽賽／力退第3種子李楊配 麟榤配寶島內戰勝出闖8強

馬來西亞前首相慕尤丁辱王室起訴 安華：如失言須負責任

中央社／ 吉隆坡29日專電
大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴。圖／美聯社
大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴。圖／美聯社

大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴，現任首相安華今天強調，警方的調查是根據彭亨州王室報案，籲外界莫政治化，如果失言就必須負擔責任。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）涉嫌今年8月14日在吉蘭丹州（Kelantan）的能吉里（Nenggiri）州議員議席補選期間，疑似發表與3R（種族、宗教與王室）有關言論，遭控違反1948年煽動法令條文。

慕尤丁當時稱在第15屆全國大選後，雖在222名國會議員中獲得115位國會議員支持，但未獲當時的國家元首召見入宮宣誓擔任首相。

慕尤丁言論引發外界指責，警方獲報後傳喚慕尤丁等多人調查，交由檢方偵辦。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，安華今天出席一場動土儀式後盼在野黨勿將這件事情政治化。

安華表示，他不會發表任何評論，也指示內閣成員將這件事交由有關的執法當局處理，這是彭亨州王室向警方報案，如果失言就必須負擔責任。

大馬媒體報導，彭亨州王室對慕尤丁言論感到震怒，認為曾擔任首相的慕尤丁不應發表不實與污衊言論，全案促請警方調查。

在野的土著團結黨（PPBM）批評安華領導的團結政府藉1948年煽動法令起訴慕尤丁，具有政治動機，打擊「國民聯盟」（Perikatan Nasional，國盟）與土團黨。慕尤丁同時是國盟與土團黨的主席。

慕尤丁 王室 議員

延伸閱讀

前日相野田佳彥參選立憲民主黨代表：目標首相大位

新聞中的公民與社會／英工黨睽違14年重返執政 內閣制選舉制度為何？

慕尤丁涉辱王室遭起訴 學者：大馬在野團結恐掀異音

涉辱王室遭煽動罪起訴 馬來西亞前首相慕尤丁不認罪

相關新聞

抗大陸打壓 紐西蘭總理挺台繼續參與「太平洋島國論壇」

澳洲媒體披露，中國指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森今天表態，支持台灣在太平洋...

馬來西亞前首相慕尤丁辱王室起訴 安華：如失言須負責任

大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴，現任首相安華今天強調，警方的調查是根據彭亨州王室報...

謹慎看孟加拉改朝換代

孟加拉長期執政的總理哈希納已下台，由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）取而代之，負責領導臨時政府，為一個多月來激烈的反政府示威潮畫下句點，對一個原本看似無可避免走向威權主義的國家來說，似乎是皆大歡喜的結局。畢竟，哈希納政權已偏執到願意為迫害尤努斯而燃燒政治資本。

南海衝突持續升溫...菲計畫採購40架多用途戰機 加強國土防衛

在菲中南海衝突持續升高之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）今天在眾議院預算聽證會中表示，菲律賓...

間接證實大陸指控？美支持澳主導太平洋警務倡議 官員私下對話惹議

澳洲總理艾班尼斯與美國副國務卿康貝爾昨天在太平洋島國論壇場邊，被拍到兩人正慶祝達成爭議性的「太平洋警務倡議」（Pacif...

新喀里多尼亞暴動逾3個月 法國和太平洋領袖同意「調查團赴當地」

太平洋法屬新喀里多尼亞發生暴動迄今3個多月。法國駐太平洋大使今天在太平洋島國論壇上表示，法國已與太平洋島國領袖達成協議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。